Comenzó el primer gran recorte en el Lobo

Desde hace días, once futbolistas entrenan apartados del plantel a la espera de que la dirigencia defina su futuro. A su vez, también resuelven las renovaciones contractuales de otros jugadores

La dirigencia de Gimnasia ya puso manos a la obra en el rearmado del plantel profesional de cara a la temporada que viene. Después de la salida de Darío Bottinelli, quien ayer fue presentado en América de Cali, los juveniles con contrato (Emanuel Zagert, Lucas Leiva, Brian Andrada, Agustín Calentano, Nicolás Benavídez, Ignacio Lachalde, Emanuel Olivera, Juan Pocholo, Ignacio Jáuregui, Gustavo Mendoza y Jonás Alé Corvalán) comenzaron a entrenar apartados del plantel profesional y también de la Reserva.

Desde hace algunos días, los futbolistas se presentan en Estancia Chica, reciben una indicación del preparador físico Pedro Colef y, posteriormente, entrenan solos, controlando por su cuenta la rutina asignada, generalmente en la cancha número 5 del predio, sin médicos ni elementos de trabajo y a la espera de una respuesta concreta por parte de la dirigencia.

La única explicación brindada había sido manifestada por el coordinador y actual director técnico de la Reserva, Marcelo Ramos, quien simplemente les anunció que sus casos se encontraban en evaluación.

En cuanto a aquellos que no continuarán en el club, Mauro Matos (cuenta con chances de regresar a All Boys) seguirá los pasos de Bottinelli y no se le renovará el contrato. Asimismo, otro de los delanteros relegados, Pablo Vegetti, tampoco continuará en el club y ya pidió a la dirigencia negociar su salida.

Rinaudo y Martín Arias, los casos a seguir

Las situaciones contractuales de Fabián Rinaudo y Alexis Martín Arias, los dos jugadores más importantes con los que cuenta el plantel, aún no fueron resueltas.

Tal como informó este medio en su edición de ayer, la extensión del contrato del arquero ha comenzado a encaminarse. Si bien hay diferencias económicas entre lo que ofreció el club y lo que pretenden desde la representación del golero, lo cierto es que ya han existido charlas entre las partes y todo podría cerrarse antes del fin de semana.

En cuanto a Fabián Rinaudo, Gimnasia debe hacer uso de la opción de compra, valuada en poco más de 1,2 millones de dólares. Más allá del deseo de la CD y del propio futbolista de continuar, lo cierto es que deberán sentarse a negociar los valores, teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa el club.

Mariano Soso postergó su arribo al club y firmará el contrato el próximo lunes

Priorizando la tranquilidad en el trabajo de la dupla conformada por los técnicos interinos Leandro Martini y Mariano Messera, el nuevo entrenador de Gimnasia, Mariano Soso, no firmará su contrato hoy como estaba previsto y sí lo hará el próximo lunes 26.

El DT rosarino argumentó que, como el Lobo todavía mantiene las chances de clasificar a la próxima Copa Sudamericana (aún resta una fecha por jugarse), no quiere estorbar y quedar en el medio de estos compromisos. Además, todavía tiene cosas por resolver de cara a la pretemporada que afrontará al mando del plantel.

En ese sentido, optó por dar completa libertad a los actuales técnicos interinos, posponiendo así su asunción.

Vale resaltar que el nuevo cuerpo técnico de Mariano Soso estará compuesto por Diego Andrés Luján y Nicolás Domínguez como ayudantes de campo, mientras que Juan Gómez y Eduardo Ezquerra serán los preparadores físicos. A su vez, Diego Carranza cumplirá la función de entrenador de arqueros y Martín Wainer se encargará del scouting y la planificación de videos. En tanto, se sumará también Facundo Juárez, quien habitualmente ayuda con las imágenes, completando así un total de ocho personas en el cuerpo técnico del flamante entrenador albiazul.

De no mediar ningún imprevisto, Soso se convertirá en el técnico de Gimnasia el próximo lunes.