Comienzan los preparativos para el 130º aniversario del club

La dirigencia de Gimnasia tiene varios temas futbolísticos por resolver en las próximas semanas, entre ellos la continuidad o no de Gustavo Alfaro como entrenador, el futuro de varios jugadores y los refuerzos.

Sin embargo, en la agenda de los directivos figura la organización de los festejos por los 130 años de la institución, que se conmemorarán el próximo 3 de junio.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, entre las opciones que se barajan surgió la idea de hacer dos eventos: uno masivo y popular y otro respetando cierto protocolo requerido para la ocasión.

En cuanto al primero, la propuesta inicial que se analiza es la de realizar el mismo 3 al mediodía, sobre la calle 118, un almuerzo popular con entrada libre y gratuita, teniendo la colaboración del club, de la Subcomisión del Hincha y de todas la filiales y agrupaciones albiazules.

El otro evento será la tradicional cena institucional que se desarrollará, en un principio, el mismo día pero a la noche, en el Polideportivo de calle 4, con invitados, sorteos y muchas sorpresas que aún se están preparando.

Por cuestiones de seguridad, no habrá pantalla gigante en la sede social

Gimnasia visitará a Estudiantes en la cancha de Quilmes y, como sucede hace años, no habrá presencia de hinchas albiazules. Por tal motivo, surgió la intención de reunirse y ver el partido por pantalla gigante, tal como sucedió en el partido de ida ante Ponte Preta. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, esto no será posible. “Por el momento y por seguridad, no está pautado organizar nada en la sede”, le confió a este medio una fuente dirigencial.