“Con 38 o 40 puntos nos salvamos”

Facundo Besada, entrenador de San Carlos, dialogó con el El Clásico y estimó la cantidad de unidades que debe sacar su equipo para no descender. “Cada fecha es un campeonato aparte”, aseguró

El entrenador de Villa San Carlos, Facundo Besada, dialogó con El Clásico mientras viajaba a ver el partido que la Reserva perdió (1 a 0) ante Almirante Brown. El DT estimó que si su equipo suma entre 38 y 40 puntos en total (hoy tiene 19), se salvaría del descenso. Por ende, deberá acumular entre 19 y 21 unidades de las 42 posibles en las catorce fechas restantes. El entrenador admitió que el empate con Tristán Suárez fue el mejor partido del año para el Celeste y también aclaró: “Debemos sacar un punto más que Deportivo Español”. El sábado, VSC visitará a Estudiantes (BA) con arbitraje de Gastón Maineri.

—¿Qué sensación te dejó el equipo en el partido con Tristán Suárez?

—Fue el cotejo en el que mejor jugamos. Se crea­ron muchísimas situaciones de gol y no nos llegaron con peligro al arco. En líneas generales, quedamos muy conformes.

—Se viene una seguidilla importante ante rivales difíciles, como Estudiantes y Atlanta

—Todos los rivales son complicados. Hay que ir partido a partido. El equipo mostró cosas buenas y malas en todas las fechas. Con Tristán Suárez fue el partido en el que pudimos hacer las cosas de mejor forma durante mayor cantidad de tiempo. Fuimos ampliamente dominadores y merecimos la victoria.

—¿Qué te pareció el rendimiento de Lucas Callejo en su debut?

—Lo vi muy bien, hizo de manera perfecta lo que le pedí, cumplió la función que le encomendamos.

—Como líder del grupo, ¿cómo llevás el tema de los promedios?

—Lo tenemos presente para saber lo que nos estamos jugando. Debe ser un elemento más que nos ayude a dar todo para salir de la situación límite en la que estamos. Inculcamos que la lucha es partido a partido y cada fecha es un campeonato aparte. Somos conscientes del momento que estamos pasando.

—¿Tienen un cálculo de los puntos que deben sacar?

—Íntimamente, sabemos que con 38 o 40 puntos nos salvamos. Lo cierto es que tenemos que sacar uno más que Español; a los otros equipos (Talleres y Excursionistas) no los contamos para el partido a partido. La idea es superar esa barrera para no estar angustiados con el promedio en el torneo que viene. Igualmente, después de lo que vimos ante Tristán Suárez, somos optimistas: podemos conseguir esa cantidad de puntos, porque el equipo demostró lo que puede dar, y tiene que ser el comienzo de algo importante.

En Cambaceres, “Confianza Pura”

Fiel al nombre de una de las yeguas que le pertenece, para Juan Fernando Goicoechea hay “Confianza Pura”: según el defensor, Cambaceres se salvará del descenso. Uno de los goleadores del Rojo (registra cinco en su carrera y todos en este torneo) dialogó con El Clásico.

Sobre el partido ante Luján, comentó: “Necesitábamos ganar para no perder terreno”. En referencia a su quinto tanto, confió: “Se me dio marcar, tuve una semana complicada por una molestia en el hombro que me relegó. El técnico decidió que fuera al banco, entré y la metí”.

“Anotar no era lo mío (risas). Jugar un poco más arriba y cambiar de posición me ayudó mucho”, confesó Goico.

Por último, ante la fortuna de marcar, se lo consultó por el nombre de su yegua: “Se llama Confianza Pura. Igual, tenemos varios caballos. Mi papá y mi hermano son entrenadores, están ganando bastante seguido. Este año ya lo hicimos en tres hipódromos distintos (La Plata, Palermo y San Isidro)”.