Con la fuerza de un campeón

Después de un 2015 complicado, parece que la mano está cambiando”, decía el pesista David Coronel. Es que este deportista de 29 años sufrió el año pasado una importante lesión en el hombro derecho y la recuperación fue más extensa de lo previsto.

Desde su accidente, que le provocó la luxación bilateral congénita de cadera, la vida de Coronel sufrió muchos imprevistos y momentos difíciles de pasar. No obstante, la inclusión en el deporte lo salvó y le hizo apreciar un panorama alentador.

A horas de disputar su segundo Juego Paralímpico, el marplatense deslizó que “es el momento de disfrutar”, con una alegría indisimulable. Al respecto, el único representante argentino en esta especialidad dialogó en exclusiva con el diario Hoy sobre la inmejorable oportunidad que se le presenta.

—¿Cómo llegaste a practicar levantamiento de pesas?

—A pesas llegué de casualidad un día yendo a un recital de Intoxicados. Me habló quien era entrenador de la Selección en ese momento y empecé a las pocas semanas de ese encuentro. Después del accidente que sufrí, el deporte fue una escapatoria increíble, y agradezco todos los días haber tenido ese encuentro. Fue lo mejor que me pasó.

—¿Antes del deporte tu vida era totalmente distinta?

—Antes de hacer esto, no hacía nada. De hecho, el deporte me sacó de la calle, de la noche, de la droga y de muchas cosas que yo antes hacía. Si no fuera por esto, yo no sé si estaría acá o preso o en una zanja. Fue un renacer.

—¿Qué consejo les das a los jóvenes que pasan por una situación similar a la que vos vivías?

—Les digo que no se queden en su casa encerrados, atrás de una computadora. El mundo está ahí para vivirlo y hacer un deporte paralímpico es fantástico, les va a cambiar la vida; van a crecer en todos los sentidos, con la posibilidad de conocer gente nueva y quizás viajar.

—¿Creés que falta difusión para el crecimiento del deporte paralímpico?

—Puede ser que no se le preste la atención que se merece, pero en los últimos años creció demasiado. A partir del apoyo del Enard se abrieron muchas posibilidades para que los que practicamos este deporte podamos competir en la alta competencia. En esta ocasión estamos llevando una cifra récord de deportistas paralímpicos a Río de Janeiro.

—¿Cómo es el levantamiento de pesas adaptado?

—En esta disciplina, los atletas permanecemos sujetos a un banco y ejercemos presión al momento de retirar la barra del soporte, con o sin asistencia, con el objetivo de levantar el peso con los brazos completamente extendidos y luego bajar la barra hacia el pecho, para terminar colocándola en el soporte nuevamente. Es muy complicado hasta que le tomás la mano.