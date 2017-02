Con las olas de Tokio entre ceja y ceja

Leandro Usuna, bicampeón del mundo en surf, dialogó en exclusiva con diario Hoy desde Hawái, en el marco de un comienzo de año cargado de competencias. No obstante, el gran sueño es competir en los próximos Juegos Olímpicos 2020

Si bien 2016 fue un año glorioso para Leandro Usuna, tras alzarse con el bicampeonato mundial en Costa Rica, 2017 no se queda atrás, ya que comienza a marcar el camino de la extensa preparación para el máximo sueño del marplatense y todo el surf argentino: el debut olímpico de la competencia en Tokio 2020.

El surfista más preponderante en la actualidad nacional tiene como logro ser el primer campeón mundial desde que se confirmó que el surf será olímpico por primera vez en la historia, allá por agosto del año pasado. El marplatense dialogó en exclusiva con este medio y deslizó sus sensaciones en un alto de la práctica en Hawái.

—¿Cómo comenzaste 2017?

—Muy bien, en Hawái, empezando con el circuito profesional. Me encanta venir porque todos los días hay olas y es uno de los mares más consistentes, justamente con el oleaje más poderoso del mundo. Además, es un placer compartir lugar y poder competir con los mayores exponentes del surf mundial, como los estadounidenses John John Florence y Kelly Slater. Así que estoy entrenando muy fuerte, preparándome para el primer torneo en Banzai Pipeline, una de las rompientes más peligrosas y divertidas del mundo.

—¿Después de Hawái vas a viajar a Australia para posteriormente regresar a la Argentina?

—Sí, hasta el 10 de febrero estaré en Hawái y después, el 11, partiré rumbo a Australia para afrontar dos competencias. Luego regresaré a mi país y a mi ciudad, Mar del Plata, para afrontar el torneo tradicional de Rip Curl en Semana Santa.

—¿Qué sensaciones te generó ser el primer campeón de la “era olímpica”?

—Sensaciones increíbles (risas), no lo podía creer. Me llegaron muchos mensajes y llamados, felicitándome por lo que había logrado. Ser campeón mundial en la era olímpica marca historia y no me lo va a quitar nadie. A pocos días de la confirmación del COI, me consagré en el Mundial. Fueron días únicos.

—¿Es un sueño llegar a Tokio?

—Sí, es un gran objetivo que tengo desde que comencé con el surf. Traer una medalla a casa, representando a mi país, sería fantástico. Aún falta confirmar cómo será el sistema de clasificación, pero yo tengo claro que voy a dejar todo para llegar a los Juegos.

—¿Conocés las olas de Japón?

—Sí, son muy parecidas a las de nuestro país, con mucho viento, inconsistentes y cambiantes por las tormentas.

Surfista, embajador e hincha de la Acadé

Además de surfear las olas en las ciudades más importantes del planeta, Lele Usuna tiene otra gran pasión y es el fanatismo por uno de los clubes más grandes del país: la Academia.

El marplatense fue elegido nuevo embajador de Racing Club Sustentable, sumándose a la lista de surfistas que ya están siendo apoyados por sus clubes, como Santiago Muñiz por San Lorenzo, Felipe Suárez por River Plate y el brasileño Alejo Muñiz por el Santos.

A finales de 2016, el surfista argentino fue recibido y reconocido por el plantel de Racing por su nuevo rol. Además, recibió una remera del conjunto albiceleste y stickers para incluir en sus tablas.

Al respecto, Usuna manifestó: “La idea del club es empezar a hacer movidas con el medio ambiente, limpiar las canchas, algunas playas, etcétera. Es un muy buen emprendimiento para concientizar de lo importante que es cuidar el medio ambiente”.