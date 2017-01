Con Sebastián Cabrera, el golf argentino tiene futuro







La historia del pequeño deportista de 13 años que es campeón metropolitano y posee una beca de la Asociación Argentina de Golf. Su padre, David, busca acercar la disciplina a los más chicos. El apellido avala la esperanza...

David y Sebastián Cabrera, padre e hijo, se acercaron a la redacción del diario Hoy para contar su historia en el golf. El mayor de la familia es profesor de la actividad en Estudiantes, administra la escuela de chicos y adultos y se encarga de la parte de enseñanza. El menor es el actual campeón metropolitano y posee una beca de la Asociación Argentina de Golf. Sebastián y otro chico son los representantes nacionales en su categoría (13 años).

El golf es una disciplina deportiva que mantiene ciertos prejuicios por parte de determinada construcción mediática. David Cabrera intenta combatir ese estigma brindando clases gratis de dos horas, en las que aporta todos los instrumentos necesarios para desarrollar la actividad. Además, quiere presentar un proyecto en la subcomisión del área para llevar el golf a las escuelas.

—¿Cómo incursionó la familia Cabrera en el golf?

David Cabrera:—Mi padre y mi tío eran profesores. Ambos vivían en Ranelagh y mi abuelo trabajaba en la estación de trenes. Cerca de ahí estaba el predio donde se juega (Ranelagh Golf Club). Para ayudar económicamente a la familia, que era numerosa, comenzaron como caddies (quienes le alcanzan los palos a los golfistas) a la edad de Sebastián y los lunes cerraban el predio para jugar gratuitamente. Luego fueron profesores y así llegué yo a este espacio.

—Siempre fuiste docente, ¿es la única manera de ganar plata?

DC:—Sí, porque para ser jugador debés dedicarte mucho. Para ser un experto precisás 12 años, mínimo. Eso fue cuando comencé: en esa época los caddies llegaban lejos (es el caso del cordobés Ángel “Pato” Cabrera, campeón del Masters de Augusta en 2007 y el US Open en 2009). Hoy con las escuelas se triunfa con mayor rapidez. Por ejemplo, el chaqueño Emiliano Grillo, de 24 años, fue el “mejor novato” en el Abierto de Estados Unidos.

—Sebastián, arrancaste a los 5 años, ¿por qué optaste por jugar al golf?

Sebastián Cabrera:—Siempre me gustó el fútbol y el golf me aburría. Pero cuando empecé a practicar, jugué bien, me gustó y dije: “Esto es lo mío”. Acompañaba a mi papá al lugar donde daba clases.

—¿Cómo se mantiene la escuela?

DC:—Los costos corren por mi cuenta. No me interesa. Mi fin es que el golf llegue a la gente y desmitificar que es una actividad elitista.

—¿Cómo te ves en el futuro?

SC:—Terminaré el colegio en Estudiantes. Lo bueno es que está cerca del predio, aunque no es para mí (risas). Quiero seguir jugando y hacer mi camino.