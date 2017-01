Conmoción en la NBA por la desaparición del jugador Derrick Rose de los Knicks

Un misterio envuelve al mundo de la NBA porque ayer desapareció el base de los Knicks, Derrick Rose, justo antes de un encuentro que disputaría su equipo.



Algunas informaciones coinciden en afirmar que habría viajado de urgencia a Chicago por problemas personales, pero hasta el momento no fueron confirmadas.

Compañeros del equipo de Nueva York fueron hasta el domicilio particular pero no lo encontraron.



Noah, ex compañero de Rose en Chicago Bulls dijo que el base está bien, pero que "no quiero hablar del asunto". Al parecer el jugador está desbordado por una denuncia de violación que sufrió el año pasado tras haber participado de una orgía.

A esto se suma a que Rose todavía no se pudo adaptar a la ciudad ni al equipo. Su promedio de 17,3 puntos, 3,9 rebotes y 4,5 asistencias en 33 partidos no es suficiente si te tiene en cuenta que se trata una de las estrellas de la NBA.

Parece que Rose no supo asumir las críticas privadas sobre su juego del técnico Jeff Hornacek y no acaba de integrarse al equipo de la Gran Manzana.

#NBA No aparece desde el momento previo al partido de su equipo https://t.co/hmnDT0gSi1 — Diario HOY (@diariohoynet) 10 de enero de 2017