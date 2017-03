“Conocer a Messi fue un privilegio que me dio la vida”

El ganador de la medalla de oro en vela, Santiago Lange, dialogó en exclusiva con diario Hoy sobre el encuentro con los astros del Barcelona

Disculpame que no te atendí antes, me había quedado sin batería y estaba viajando, no me paraban de llegar mensajes sobre la repercusión que tuvo el encuentro, todavía no lo puedo creer”, fueron las primeras palabras que le brindó a este medio el ganador de la medalla de oro en los Juegos de Río, Santiago Lange, desde Barcelona, donde se encuentra entrenando para las próximas competencias y visitando a dos de sus hijos, Borja y Teo, quienes residen en la ciudad catalana.

Lange, que vivió en esa urbe entre 1991 y 1993, aprovechó su estadía para visitar y conocer al mejor jugador del mundo: Lionel Messi. Durante ese encuentro, que también contó con la presencia de Javier Mascherano, Lange intercambió algunas palabras y abrazos con los futbolistas, hasta que el propio Messi le pidió que le firmara la camiseta: “Fue inesperado, yo tenía que pedirles autógrafos a ellos (risas), no ellos a mí, casi me muero”.

—¿Por qué fuiste a Barcelona?

—Por un tema de entrenamiento y además para visitar a mis dos hijos, Borja y Teo. Aprovecho para entrenar a full y, de paso, estar con los chicos y ponernos al día.

—¿Cómo fue el recibimiento de los jugadores?

—Me recibieron muy bien, fueron muy amables conmigo. Disfruté mucho, además pude estar ahí con mi hijo Borja. Son momentos que no se borran nunca más. Conocer a Messi fue un privilegio que me dio la vida, todavía no caigo.

—¿Imaginaste que Messi te pidiera que le firmes una camiseta?

—No, jamás (risas). Solo puedo decir que, al margen de ese momento, tengo una profunda admiración por Messi y Masche: la clase de deportistas que son, los valores que transmiten y su calidad humana.

—¿Te sorprendieron las instalaciones del Barça?

—Sí, son majestuosas. Yo viví entre 1991 y 1993 acá, y siempre admiré las instalaciones, que se han seguido actualizando. Sigo muy de cerca al club, desde la época de Johan Cruyff. Han impuesto unos valores deportivos y una metodología que son líderes a nivel mundial.

—¿Cómo sigue tu vida deportiva?

—Seguiré entrenando en Barcelona hasta el 8 de este mes, cuando me iré a navegar a Miami. Después pegaré la vuelta rumbo a Buenos Aires, donde voy a continuar con mi rutina diaria.