Contra todos los pronósticos, derribaron los muros de lo imposible

Los platenses Jorge y Rodrigo Pachamé, padre e hijo que hacen lo imposible para llegar a fin de mes, compitieron contra los mejores en la Maratón Puerto Madero de Kayak y lograron el quinto y primer puesto, respectivamente. Una historia de vida que merece ser contada…

A veces no hace falta tener los mejores equipos y vestimentas para ser el mejor en el deporte que se practique. El espíritu de competencia y amor por la disciplina pueden romper cualquier muro que se presente en cualquier parte del mundo, incluso contra los mejores deportistas. Es el caso de Jorge y Rodrigo Pachamé, que con una historia de vida particular, que los tiene viviendo en condiciones que no son las adecuadas para un deportista, peleando todos los días de sus vidas para tener un plato de comida cada noche, demostraron ante los ojos del mundo del kayak que nada es imposible.

“Estamos viviendo con 3.000 pesos al mes, no recibimos ayuda de ningún tipo y se nos hace todo cuesta arriba; todo lo que tenemos es por préstamos que pedí. De lo contrario, sería realmente imposible”, relató Jorge, oriundo de Berisso, quien actualmente vive en una casita que están “construyendo de a poco” en Romero, en una zona intransitable cuando las condiciones climáticas no ayudan.

—¿Cómo llegaron a competir en Puerto Madero?

—Bueno, ante la imposibilidad de contar con unos kayaks acordes, gente del grupo que nos quiere un montón nos prestó dos, aunque lejos estaban de parecerse a los de primer nivel. Además nos compraron las palas de turismo, las más económicas, que son para remar y pasear, no para correr, porque las profesionales salen 7.000 pesos y estas cerca de 1.000.

—Y finalmente compitieron…

—Sí, lo hicimos con inferioridad en todo lo que te puedas imaginar. No teníamos zapatillas para competir, sino unas que usamos siempre, agujereadas en los dedos y con medias para tener menos frío. Aunque nos mojamos, corrimos con eso para no estar descalzos y que nos dé vergüenza. Lamentablemente, ni calzas nuevas teníamos. Asimismo, la hidratación no la contábamos tampoco, y tuvimos que parar un minuto y medio, para tomar agua. Una bolsa de hidratación vale 1.400 pesos y nosotros no teníamos ese dinero. Fue todo muy cuesta arriba.

—¿Es verdad que te colaste en el peaje?

—Sí, me muero de vergüenza, pero fue así: si pagaba el peaje no llegaba. Le dije al flaco que no tenía plata y así fue, no teníamos ni para tomar el té cuando llegamos a Puerto Madero. Pasamos mucho frío y hambre.

—¿La pasaron mal cuando llegaron allá?

—Llegamos con los kayaks en la mano y nos miraban como bichos raros. Todos habían ido en camionetas y con los mejores equipos, pero no nos achicamos en lo más mínimo.

—¿Se te hundió el kayak?

—Sí, se me pinchó en un momento y terminé con 20 litros de agua adentro. Si no me hubiera pasado eso, quizás hubiera llegado al podio, por eso también terminé quinto; estuve dos días durmiendo después para recuperarme, fue un desgaste terrible.

—¿Fue muy emocionante lo que lograron?

—Totalmente. Competimos contra monstruos de todas partes, con los mejores, y pese a ello, Rodrigo, mi hijo, logró el primer puesto, y yo el quinto. Recuerdo que cuando se me hundió el kayak, le dije a Rodrigo que siguiera en busca del objetivo.

—¿Cómo es tu vida diaria?

—Soy enfermero, jubilado del IPS. Cobraré cerca de 10.000 pesos por mes, de los cuales me quedan solo 3.000, porque con el resto pago los préstamos que saqué, para tener lo poco que tenemos. Si Dios quiere, en dos años termino de pagarlos, pero se hace todo muy cuesta arriba. De a poco nos estamos haciendo la casita con ventanas de madera, y con un disco que me regalaron, tiramos para comer lo que consigamos. A veces zafamos haciendo fletes, el otro día por ejemplo llevé un ropero por 400 pesos; le cargué a mi F100, 200 pesos de gasoil, y con el resto comimos con Rodri por dos días.