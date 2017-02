Copa Davis: Berlocq le ganó a Lorenzi y mañana se definirá la serie

Copa Davis

El festejoEl festejo. Foto: DyNCarlos Berlocq mantuvo con vida al equipo argentino. Luego de un maratónico partido que comenzó a las 11.07 y finalizó a las 19.35, tras dos largas interrupciones por la lluvia y más de cuatro horas netas de juego, el tenista de Chascomús superó a Paolo Lorenzi por 4-6, 6-4, 6-1, 3-6 y 6-3.



La formación capitaneada por Daniel Orsanic, que defiende el título obtenido el año pasado, definirá mañana desde las 11 su pase a los cuartos de final, con el duelo entre Guido Pella y Fabio Fognini.

Luego de las dos derrotas el viernes en single, el equipo argentino pudo ganar el dobles y con el triunfo de hoy logró llegar al quinto partido. En caso de ganar, jugará en la siguiente instancia ante Bélgica, también de local.

Otras series de primera ronda ya definidas son las siguientes: Australia 4-República Checa 1, Estados Unidos 3-Suiza 0, Japón 1-Francia 4, España 3-Croacia 2, Gran Bretaña 3-Canadá 2 y Serbia 4-Rusia 1.

Los choques de los cuartos de final serán Australia vs. Estados Unidos; España vs. Serbia; y Francia vs. Gran Bretaña.