Coronel no se tomó vacaciones y piensa en la pretemporada

El defensor trabajó durante todo el receso, después de haberse resentido de la fractura del quinto metatarsiano derecho. “La semana que viene me hago una placa, pero todo va bien”, aseguró

Las vacaciones quedarán para otra oportunidad, hoy la prioridad es recuperarme y estar en condiciones para el torneo que viene”, con esas palabras se refirió Maximiliano Coronel al tiempo que le dedicó a la recuperación de su lesión durante el receso.

En el tramo final del primer tiempo ante Defensa y Justicia, el defensor sintió una molestia en el quinto metatarsiano derecho, hueso que se fracturó por estrés a fines de 2016 y por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Más allá de que los estudios por imágenes arrojaron que el clavo colocado no sufrió una nueva lesión, se registró un pequeño movimiento, lo que obligó al jugador a realizar un tratamiento especial durante el período de descanso.

“Estuve unos días con la bota para inmovilizar la zona y después hice sesiones de kinesiología y gimnasio. Por suerte, vamos avanzando dentro de los parámetros establecidos”, comentó el marcador central en contacto con este medio.

Uno de las principales preocupaciones que tiene Coronel y también el cuerpo técnico es tener datos concretos sobre cuándo estará apto para entrenar a la par de sus compañeros, pensando en el inicio del torneo, previsto para el 20 de agosto.

“Cuando troto no me duele casi nada. Con respecto a lo físico, estoy haciendo bicicleta, gimnasio y corro en corto tiempo de ejecución, sin sufrir ningún dolor. La semana que viene me voy a hacer una placa para entregársela al Dr. Tunessi, pero todo va bien. Seguramente, los trabajos físicos los voy a poder hacer, pero voy a esperar un poco más para tener contacto con la pelota”, explicó Coronel.

Tratamiento especial

Además de las actividades mencionadas, Coronel se sometió a un tratamiento novedoso para el fútbol, como el PRP (Plasma Rico en Plaquetas) que hasta el momento está dando los resultados esperados.

“Te extraen sangre, la licúan y de ahí sacan las plaquetas. Esa nueva y renovada la inyectan en el hueso donde está la molestia y estimula la recuperación La verdad, me está haciendo bien”, cerró el jugador.