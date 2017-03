Crisis en AFA: Armando Pérez no descarta renunciar

En medio de una crisis dirigencian sin precedentes en la Asociación del Fútbol Argentino, Armando Pérez, su presidente de la Comisión Normalizadora, no descartó renunciar antes de las elecciones que se establecerán en la entidad. Dijo que aún no tomó la decisión porque tiene un compromiso con la FIFA de llegar al 29 de marzo.

"Sentimos vergüenza con lo que pasó y en mi caso no sé cuánto voy a durar tampoco en el cargo", aseguró el ex dirigente de Belgrano. Además, agregó: "Todos somos responsables de lo que está pasando, de no ser coherentes, de improvisar, de no trabajar en conjunto".

Para sorpresa de muchos, Pérez tiene mucha fe en el nuevo estatuto de AFA: "Nos va a ayudar muchísimo el Estatuto nuevo donde hay reglamentaciones serias y formales de la FIFA y de Conmebol. Eso va a ayudar mucho al próximo presidente de AFA para poder gobernar porque hay comisiones de Ética y de gobernanza, y si esto no se cumple puede haber sanciones".

Con mucha vergüenza, el titular del Comité Regularizador hizo una autocrítica respecto a la situación vivida el viernes, en el enfrentamiento entre AFA y los futbolistas a los que se le debe dinero: "Nos sentimos muy mal por no solucionar esto, no estamos bien y parece que cada cosa no la analizáramos como corresponde".

Por último, habló sobre Sergio Marchi, Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados: "Lo entiendo porque defiende una posición. Hay que reconocer que hay cuatro o cinco clubes que les deben a sus jugadores cinco meses de sueldo".