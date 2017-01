Cristiano, para la FIFA; Messi, para la gente

Ronaldo se quedó con el premio The Best al mejor jugador del mundo en 2016. Aunque el argentino no concurrió, fue el más votado por el público en la web

Los gustos son subjetivos pero para determinar ciertos resultados se recurre a la postura de las mayorías, pese a que muchos no estén de acuerdo. Eso mismo fue lo que pasó ayer en la gala FIFA The Best, que llevó a cabo el organismo en Zúrich, donde se determinó al mejor jugador de 2016.

Tras la separación de la revista France Football, la FIFA le entregó su premio al portugués Cristiano Ronaldo, quien se impuso con el 34,54% de los votos sobre el 26,42% que obtuvo Lionel Messi, quien no concurrió a la cita para preparar el encuentro por la Copa del Rey de mañana frente al Athletic Bilbao. En tanto, el francés Antoine Griezmann completó el podio con apenas el 7,53%.

De todos modos, esta elección estuvo dividida, ya que por otro lado votó el público en el sitio oficial y allí la Pulga ganó con un 6,32% contra el 5,88% que obtuvo Cristiano. El argentino luego cayó en el global, que también está compuesto por el voto de los capitanes, entrenadores y periodistas especializados de las federaciones que integran la FIFA.

Ronaldo logró el año pasado la Champions League y el Mundial de Clubes con el Real Madrid, mientras que también obtuvo la Eurocopa con Portugal. Messi, quien se quedó con la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa española, fue el máximo goleador, aunque no alcanzó.

“Tengo que agradecer a mis compañeros, mis entrenadores, mi familia... Y lo digo: 2016 fue el mejor año de mi carrera. Fue magnífico a nivel personal y deportivo, nunca lo olvidaré”, tiró Cristiano.

Votaciones destacadas

Cristiano escogió a Bale, Modric y Ramos, mientras que Messi optó por Suárez, Neymar e Iniesta. A su vez, Edgardo Bauza, entrenador de la Selección argentina, eligió a Messi, Agüero y Griezmann.

