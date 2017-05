Cronología del increíble pasaje de ADIP a la final de un torneo de AFA

Esta “Naranja Mecánica” ya se focaliza en la definición del Federal C con Atlético Baradero. Curiosidades y anécdotas de una semi histórica ante CRIBA

Viernes. El plantel de ADIP asiste a la charla de una couching para fortalecer mentalmente al grupo.

Sábado. Comienza la concentración del equipo de CRIBA, en un hotel del centro.

Domingo. Día de revancha, en cancha de Everton y tras el 1 a 1 en Castells. Turno de ir a jugar ante el equipo de barrio Aeropuerto, a 22 cuadras de donde está el campo de CRIBA. La delegación visitante llega a cambiarse con una gran emoción, luego de ver un video en el que hablan los 35 padres de la lista de buena fe. Augusto Burgos, el más conmovido.

Histórico. Fue y será el 30 de abril, porque nunca desde que empezaron a otorgarse tres plazas a la Liga en estos torneos federales, desde 2005 a esta parte, se había dado una semifinal entre clubes locales.

Primer tiempo. CRIBA se adelanta por el gol de Ezequiel Sosa, a los 17 minutos. ADIP perdonó al fallar varias veces en la definición; algunas, abajo del arco.

Segundo tiempo. El Azulado sacó dos goles de ventaja: Damián Martínez metió el 2 a 0. Corrían 60 minutos y 150 de toda la serie, con un global de 3 a 1. Parecía liquidado.

Faltan 10 minutos. El DT de ADIP se va expulsado (lo encierran en el vestuario). Sin embargo, alcanzó a meter dos cambios: afuera los centrales, adentro dos atacantes. “Nos meten seis, o lo empatamos”, confiesa. A los 37 descontó Jerónimo Casas. A los 43 igualó Lucas Catalano.

Penales. Agustín Albariño, nacido el 20 de junio de 1995 (cinco días antes del famoso gol de Mazzoni que amargó al pueblo Tripero), empieza a ser clave. Le dicen “Tino”, estudia Administración de Empresas. Después de atajar trece años en el Lobo, quedó libre: “El fútbol siempre da revancha”, dijo. Aunque también fue sincero: “Lo que pasó fue utópico, ya que el segundo gol de ellos había sido un mazazo”.

Final. Los pies y el alma de Guido Focaccia van al último tiro y la pelota confirma el 5 a 3 en los penales.

Regreso. El casero Juan se quedó en Castells preparando un corderito. Pensar que el hombre prendió el fuego mucho antes del partido. Festejan con todos los que integran el club.

Lunes. “Entrenamos a las 16”, dijo el entrenador. Sí, el mismísimo Día del Trabajador.

Futuro. El presidente, Jorge Ruggeri, llegó ayer para acompañar, como tantas otras veces. Sabe que esos pibes no cobran un peso, al contrario: “Pagan para jugar”, le recuerda a diario Hoy. Está feliz y mira de reojo la cancha de Infantiles, las entrañas de ADIP, club fundado en 1986: “Acá hay un potencial increíble y me genera mucha esperanza”. Se vuelven a abrazar. Se agradecen unos a otros. Los jóvenes jugadores, el cuerpo técnico, la comisión y algún que otro hincha y socio entienden ese momento único.

Mensaje de “Pedrín”

“El fútbol tiene estas cosas. CRIBA demostró que es una familia, que hoy está dolida, pero hay que estar tranquilos, eso les puedo decir a mis jugadores, a todos. Analizando estos años, nos brindaron muchas alegrías: dos campeonatos en la B, uno en Primera A, y una Copa de Campeones”, expresó el técnico Uriel Parrado, quien con Villa Montoro (y muchos de los actuales cracks del Azulado) supo jugar una final del Federal C hace dos años.

Por otro lado, Jorge Casanueva agradeció un gesto de Parrado después del partido. “Habíamos dicho que ganara quien ganara, nos teníamos que saludar. Y Pedrín me vino a dar un abrazo, eso es ser un buen perdedor”. Esa promesa se había dado con este medio de testigo, cuando el torneo estaba en los octavos de final y ya se podía proyectar una semifinal, que finalmente se dio.

“A levantar la cabeza, que CRIBA ya tiene un nuevo objetivo: el torneo local. Gracias por tanto a todos los que hacen que el club cada día sea más grande”, manifestó el hombre que cumple una doble función en el club de barrio Aeropuerto: presidente y entrenador.

El papelito que leyó el arquero Albariño

En la definición por penales, todas las miradas se centraron en el arco más cercano a la avenida 7. Los jugadores, de repente, vieron a un joven corriendo rumbo al arco, pero no era ni Martín Zurlo ni Agustín Albariño, los dos actores principales en una instancia con esas características. Un integrante del cuerpo técnico de ADIP, el cuarto, Julián Casanueva (solo tres pueden entrar), se mandó corriendo entre la Policía. “Tomá, Tino, miralo bien”, le dijo a Albariño.

—¿Cómo se puede estar leyendo con las pulsaciones a full?

—Yo no hubiera hecho ese papel, pero el cuerpo técnico es detallista. Si vienen esos datos, hay que agarrarlos.

Albariño admitió que no es especialista en penales. En lo que iba del año, no había podido atajar ninguno de los tres que le habían pateado, entre Liga y Federal C.

—¿Qué decían los papelitos?

—En el primero, que pateó Jaime, el papel tenía tres palabras: “Derecho, cruzado, media altura”. Y fue así, la saqué tal cual me recomendaban, dando un rebote. En el siguiente, de Diego Ramírez, decía: “A tu derecha, cruzado y abajo”. La pelota dio en el palo derecho. Increíble, realmente increíble.

—¿Seguiste leyendo?

—Sí, el tercero fue gol de la Bestia Sosa, que me la clavó al ángulo. Es uno de los que cambia muchísimo. Ya para el cuarto se me rompió el papel. Por la transpiración de los guantes, ya estaba deshecho y fue gol de Evans Ugwunwa, que me esperó y abrió el pie.

Quinto penal no hubo. Toda la gente quería llevar en andas a los muchachos, mientras Albariño pasaba a la historia del club al que llegó este año. Un pibe de escasa estatura pero grandes reflejos, que había sido titular de 7ma a 5ta en Gimnasia.

El último rival es Atlético Baradero

“Primero jugamos allá, pero definimos en casa”, afirmó Jorge Casanueva, el DT de ADIP, quien ya piensa en Atlético Baradero. El último domingo, de locales, los baraderenses superaron 3 a 1 a Matienzo de Ramallo (Liga de San Nicolás). Así que el “Negro”, como le dicen a Atlético, será rival de los Naranjas.

La otra final de la Región Pampea­na Norte, que otorga un ascenso más, la disputarán Sport Salto y Colonial Ferré.

Ya ascendieron

El domingo hubo tres ascensos al Federal B en distintos puntos del país. Los afortunados fueron: Olimpia Juniors (de Caleta Olivia), Juan José Moreno (de Puerto Madryn) y Juventud Pueyrredón (de Venado Tuerto).