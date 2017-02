¿Cuánto embolsan por derechos de TV las principales ligas?

Mientras los directivos de la AFA exigen cifras millonarias y evalúan las ofertas de las cadenas televisivas, El Clásico realizó un informe con lo que facturan anualmente los eventos deportivos a nivel mundial

Semanas atrás, El Clásico elaboró una producción en la cual marcaba que Real Madrid, Barcelona y otros clubes grandes de Europa cobraban lo mismo por derechos de televisación que lo que pretende ganar todo el fútbol argentino. Y lo concreto es que, mientras los directivos en nuestro país luchan por sumar intereses para formar la Superliga y firmar con las cadenas estadounidenses oferentes, hay otros deportes cuyos eventos embolsan cifras estratosféricas.

El tiempo corrió a tal punto que hoy la TV alcanzó un nivel de interés en las diversas disciplinas como nunca antes, y es por ello que son las cadenas las que en muchos casos organizan los cronogramas e inciden fuertemente en los campeonatos.

El público cada vez consume más deporte y la AFA está lejos de los eventos alrededor del planeta que más facturan anualmente por los derechos de transmisión. En ese sentido, la lista la encabeza el fútbol americano, cuya final, el prestigioso Super Bowl, continúa siendo el show más impresionante a nivel deportivo de todos. Pero lo cierto es que la NFL percibe un promedio de 4.500.000.000 de dólares por temporada. Esa cifra imponente se refiere a que posee un contrato con cuatro cadenas diferentes (Fox Sports, NBC, ESPN y CBS), las cuales firmaron el vínculo hasta 2022.

Segunda, en el escalafón, se sitúa la NBA, que tiene un convenio hasta 2025 con ESPN y TNT, las cuales pagan 2.600.000.000 de la moneda estadounidense por campaña.

Posteriormente, completando el podio, figura la Premier League inglesa, la primera de fútbol en aparecer y una de las que toma la AFA como modelo. El fútbol inglés tiene un contrato firmado desde el año pasado que asciende a los 2.247.000.000 de dólares.

Este es el ranking de los diez primeros: NFL (Fútbol americano), US$ 4.500 millones; NBA (Básquet), US$ 2.600 millones; Premier League (Fútbol), US$ 2.247 millones; MLB (Béisbol), US$ 1.300 millones; Bundesliga (Fútbol), US$ 1.200 millones; Serie A (Fútbol), US$ 1.000 millones; La Liga (Fútbol), US$ 953 millones; NHL (Hockey sobre hielo), US$ 488 millones; AFL (Fútbol australiano), US$ 321 millones; y la IPL (Críquet), US$ 160 millones.

