De aquí a fin de año, Estudiantes solo podrá usar un mes el Estadio Único

Será en agosto y parte de septiembre. Luego, la agenda de recitales y eventos en 25 y 532 impedirá que el Pincha juegue en La Plata. Se impone un anuncio para terminar la obra en 1 y 57

La dirigencia de Estudiantes, a través de un informe elaborado por la Fundación Estadio Ciudad de La Plata, fue notificada sobre la disponibilidad para poder utilizar la cancha de 25 y 532 de aquí hasta la finalización de 2017.

De acuerdo al cronograma de eventos programados por la agencia que administra el Estadio, el Pincha solo podrá usarlo entre el 3 de agosto y el 15 de septiembre. En ese lapso de tiempo, el rectángulo de juego permanecerá instalado como cancha de fútbol, pero luego será desarmado para albergar recitales y eventos sociales impulsados por la Provincia.

En los primeros días de octubre, por ejemplo, tocarán Guns & Roses junto a The Who. Con respecto a dicho evento, la productora solicitó más de una semana de anticipación para armar el escenario y otro tanto para el desarme.

Teniendo en cuenta que en primavera se incrementará el número de eventos y recitales para darle un impulso social al Estadio, desde la Agencia de Administración se tomó la decisión de no volver a armar la cancha, ya que los tiempos y el almanaque no permitirían llegar a tiempo con los trabajos entre los partidos y los recitales. En tal sentido, además de los Guns, también hay un principio de acuerdo para que U2 también pueda brindar un concierto entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Además, por si fuera poco, es casi un hecho que el grupo La Beriso también se presentaría antes de fin de año, lo que terminaría de conformar una agenda demasiado cargada para pensar también en partidos de fútbol.

Por tal motivo, en Estudiantes se impone el anuncio de un financiamiento para terminar el estadio de 1 y 57 para los últimos días de 2017, e incluso hasta se pensó en la fecha del 25 de diciembre, jornada en la cual se cumplirán 110 años exactos de la inauguración de la cancha albirroja en ese lugar.

Desde el club aseguran que habrá una inyección de aportes privados por un monto cercano a los 12 millones de dólares, que serán devueltos en un lapso de diez años, con parte del dinero que se recaude en la venta del remanente de plateas y palcos permanentes para los socios e hinchas del club, quienes todavía no han encontrado facilidades económicas para asegurarse un lugar.



La Superliga garantiza un calendario fijo

El presidente y CEO de la Superliga del fútbol argentino, Mariano Elizondo, aseguró en las últimas horas que, antes del 20 de agosto, todos los clubes conocerán el día en que jugarán cada una de las fechas, tal como ocurre en España, por ejemplo. Esto aportará previsibilidad para que, en el caso de

Estudiantes, se pueda sentar localía fija en los meses de octubre, noviembre y diciembre con el suficiente tiempo.