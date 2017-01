De la preocupación a una vuelta de página en el Lobo

Tras la dura caída con Banfield en el primer partido del año, el plantel de Gimnasia retomó las prácticas en Tandil de cara al choque con Racing

"Me voy preocupado. Es cierto que fue el primer partido del año y no jugaron los habituales titulares, pero no es lo que esperábamos”. Así de contundente se expresó Gustavo Alfaro después de la goleada que sufrió Gimnasia contra Banfield en Mar del Plata, donde pocos esperaban un resultado tan abultado.

Sin duda, la primera prueba para el Lobo no cumplió las expectativas de nadie. De todos modos, existe la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, y eso mismo se puede conseguir con un buen resultado mañana, cuando el Tripero se mida con Racing por la Copa Amistad, en la segunda presentación de 2017, también en La Feliz.

Para dicho compromiso, el técnico pondrá un equipo prácticamente titular y bien distinto al que se presentó con el Taladro, ya que solo volverá a repetir a Manuel Guanini.

Práctica y equipo

La delegación albiazul retornó de inmediato a la concentración de Tandil, donde está llevando a cabo la pretemporada.

Ayer, los que se midieron contra Banfield tuvieron la mañana libre y se reincorporaron a las prácticas en el turno vespertino.

Por su parte, el resto de los jugadores, que se habían quedado en la ciudad serrana, comenzaron con tareas físicas para seguir profundizando esa faceta, que se notó como punto débil en la noche del lunes. Además, tuvieron un doble turno. Nicolás Mazzola, Matías Noble y Maximiliano Coronel, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones, volvieron a trabajar de manera diferenciada.

Asimismo, Lucas Lobos sigue con un trabajo especial para potenciar el aspecto físico y mejorar el nivel muscular que rodea la zona de la rodilla lesionada.

Los once para el jueves

Pensando en revertir la imagen, Alfaro tiene en mente realizar diez modificaciones para medirse contra la Academia, cruce para el que apostaría por casi todos los titulares.

En ese aspecto se prevé que el Lobo, que tendría la vuelta de Fabián Rinaudo, formaría con: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Sebastián Gorga, Manuel Guanini, Lucas Licht; Rinaudo, Luciano Perdomo; Ramiro Carrera, Darío Botinelli, Nicolás Ibáñez, y Nicolás Contín.

No obstante, tanto Mauro Matos como Brahian Alemán, los dos refuerzos, jugarían el sábado frente a Independiente de Tandil.