De la región al país

Jorge Casanueva y Uriel Parrado, las caras visibles de dos proyectos futbolísticos que ya están entre los mejores del Federal C. Si pasan los cuartos, se encuentran en semifinales

Se saludaron respetuosamente. El brazo tatuado de Uriel Parrado buscó el de Jorge Casanueva, quieto en la silla pero movilizado por dentro por la charla frente a las cámaras de diario Hoy.

Antes de que el Federal C abra la puerta para dar paso a los Playoff (se terminó la competencia en grupos y llegará la eliminación cuerpo a cuerpo), los dos técnicos hasta se animaron a desear cosas ajenas para el propio equipo: “Los tres del fondo me encantan, cuando tienen que jugar, juegan, y cuando hay que hacerlo duro, ponen”, dijo Casanueva. “Si me tengo que llevar a uno, me llevo al goleador, Casas”, afirmó Parrado.

Aman el oficio de entrenador y comparten la pasión en sus hogares. Parrado, por ejemplo, más de una vez lleva a comer pastas o algo de carne, encantado de dirigir en el club del barrio, adonde llegó a los siete años para quedarse a vivir.

Hace cuatro años ya que Casanueva encontró otro hogar en ADIP; toma la pizarra y le pone corazón, contando incluso con el apoyo “logístico” de sus hijos, que le buscan videos en la web sobre cada rival. Con 54 años, se pone al ritmo de sus jugadores juveniles y, de vez en cuando, se parece a un papá celoso, sobre todo cuando no le prestan atención: “Señores, apaguen los celulares”, les suele decir al ingresar al vestuario. Esa tecnología no existía cuando él se cambiaba y recibía ordenes de Pachamé, Malbernat o Silvero (lejanas en el tiempo, pero no en el sentir).

¿Coreano o los pibes de Bavio?

Parrado parece más confiado que Casanueva, en esta antesala de los cuartos de final. “En la primera etapa nos tocó una zona complicada. En la última fecha, viniendo un punto abajo, logramos ganarle en cancha de Cambaceres a Racing de Bavio, que venía puntero, uno arriba de nosotros”.

Para él, ya había gran roce en el Federal C cuando quedó con Villa Montoro a un pasito de subir de categoría. “En 2015 llegamos a la final contra Sportsman de Carmen de Areco”, recordó en un tramo de la visita que empezó en la redacción y terminó en los estudios de Radio Gol.

Tendrán dos semanas de descanso en el Federal, porque al salir primeros en sus zonas evitaron jugar los octavos. “Esperamos al ganador de dos que salieron segundos y se enfrentan entre sí, Coreano o Racing de Bavio”. Mientras, “vamos mechando un poco en la Liga, donde hemos logrado dos triunfos en el arranque, aunque surgieron temas como la lesión del arquero titular, Martín Zurlo”.

Contra el equipo “cuco” de Escobar

Casanueva parece más tenso. Su apellido trae reminiscencias a los veteranos Pinchas, ya que su papá, Leandro, jugó y ascendió en los 50, además de ser un reconocido DT de las amateurs albirrojas. “Si pasamos a Malvinas de Escobar puede que nos toque enfrentarnos en semifinales con CRIBA”, se anticipó Jorge, quien reconoce: “Somos pocos y es difícil dividirlos en las dos competencias”.

Además, el DT recalcó: “El sorteo nos pone ante algo muy difícil, que es jugar contra otro primero. Están muy bien preparados y se tiran a ascender”.

Escena del último CRIBA-ADIP en la Liga

La etapa final del Torneo Federal C de la AFA (la categoría del Ascenso que reúne mayor cantidad de participantes: este año fueron 131) ahora pasará por el filtro más grande.

Arranca la última parte, que dará en todo el país 16 ascensos (en ocho regiones). Para la Bonaerense, el domingo iniciará la primera fase, integrada por los doce equipos clasificados de la etapa clasificatoria. Es con eliminación a doble partido y los ganadores pasarán a la segunda fase, en la que ya están a la espera CRIBA y ADIP, junto con otros catorce equipos más. Si pasan, vendrá la tercera fase (semifinal), donde estarán ocho clubes. De allí, los afortunados serán testigos de la última ronda, la cuarta fase, donde se esperan dos ascendidos, quienes tomarán pasaje directo para el Federal B 2017.

Los mejores bonaerenses

Pampeana Sur

Ya están clasificados a la segunda fase: Huracán de Ingeniero White, Independiente de San Cayetano, Atlético Miramar, Atlético Villa Gesell, El Porvenir de San Clemente, Atlético Riestra de 25 de Mayo, Racing de Olavarría, Huracán de Carlos Tejedor y Costa Brava de General Pico (La Pampa).

Pampeana Norte

Ya en segunda fase: Atlético Baradero, Jorge Newbery de Rojas, Colonial Ferré, Viamonte de Los Toldos, Sports Salto, Deportivo Malvinas (Escobar), Club Mercedes, ADIP de La Plata, CRIBA de La Plata.

Primera fase (26/3 y 1/4): Del Acuerdo de San Nicolás, Matienzo FC de San Nicolás, Argentino de Pergamino, Matienzo de Alberdi, Porteño FC de Colón, Juventud Unida de Lincoln, Gimnasia de Chivilcoy, SATSAID de Luján, Atl. Trocha de Mercedes, Dep. Coreano de Lobos, Racing de Bavio, Sarmiento de Zárate.