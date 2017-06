De regreso a La Plata, se empezaron a tomar decisiones

El plantel arribó ayer de Mendoza, luego de la victoria ante Godoy Cruz. El Chino Benítez empieza a definir el equipo para el partido con Quilmes. Además, la dirigencia ya analiza la continuidad de algunos referentes y la composición de la nueva estructura de Inferiores

Como si se tratara de un rally que va en etapas, Estudiantes ya se prepara para sortear el último obstáculo de la temporada y alcanzar el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2018.

Con Gustavo Matosas siguiendo a la distancia, Pablo Álvarez en las gateras y Gastón Campi y Mariano Pavone al acecho, el Pincha ya se prepara para recibir a Quilmes y la dirigencia no pierde de vista los plazos para resolver el futuro de varios jugadores.

Por un lado, el Chino Benítez buscará definir a partir de hoy si modifica el mediocampo o deja todo como está, ya que Santiago Ascacíbar e Israel Damonte estarían en condiciones de recuperar la titularidad y Rodrigo Braña viene de jugar dos partidos seguidos.

Mientras todo esto ocurra, en el contexto de las evaluaciones y determinaciones que realizará Benítez, la dirigencia buscará tener un contacto más privado con algunos referentes entre hoy y mañana. No se descarta un almuerzo con Leandro Desábato y Damonte, principalmente, a los fines de llegar a un acuerdo con respecto a las posibilidades concretas de seguir vinculados al Pincha a partir del 1º de julio.

Una opción que se maneja desde el club, en el caso de que no se llegue a una definición con alguno de estos jugadores, o con el propio Braña, quien está en la misma situación, podría establecerse una prórroga tácita del vínculo para que empiecen a entrenar el 1º de julio. Una vez que Matosas termine de realizar su evaluación sobre cada caso en particular, se tomará una decisión respecto a las renovaciones.

Por otra parte, Javier Toledo tendría todo arreglado para seguir su carrera en Sol de América de Paraguay, donde el DT es Fernando Ortiz.

El armado de Inferiores

Asimismo, mientras no se defina la nueva estructura del fútbol juvenil de la AFA, Hermes Desio seguirá vinculado al Pincha, pese a su relación directa con el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, donde trabaja su hermano como ayudante de campo.

En tanto Lucas Nardi, Leandro De Rose y Hernán Bonvicini también serán reubicados dentro de la estructura del fútbol amateur del club a partir del mes de julio.

Solari planteó una posibilidad para seguir

Augusto Solari está con un pie y medio afuera de Estudiantes. Sin embargo, en las últimas horas, el propio jugador les comentó a los dirigentes del León una nueva posibilidad para poder seguir en el equipo de Gustavo Matosas a partir de julio.

Para hacerse con la ficha del futbolista, el Pincha debería abonar más de US$ 1.500.000 por la opción de compra prevista por River, cuando se concretó el nuevo préstamo, pero esto no sucederá. La alternativa que maneja el volante junto con su representante Hernán Berman es poder romper su vínculo con el Millonario, que caduca a mitad de 2018, en una suma cercana a los US$ 400.000 y que ese monto sea el que pague el Pincha. En estas condiciones, la dirigencia estaría dispuesta a sentarse a negociar y estudiar la ingeniería económica para poder solventar y llegar a un acuerdo. Las ganas del jugador son claves en la definición de su futuro.