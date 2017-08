De Ucrania a la Argentina, patinando por un sueño

En diálogo con este medio, Anhelina Bosko, la joven de 19 años nacida en Europa pero radicada desde el primer año de vida en nuestro país, adelantó el Torneo Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo que se llevará a cabo el 7 de agosto en el Luna Park

Hoy en día, la comunidad ucraniana en la Argentina es una de las más numerosas en el mundo entero fuera de esa nación, constituyendo alrededor del 1% de la población total de nuestro país. Además, en los últimos años se sigue registrando la entrada de inmigrantes ucranianos.

Entre esa masividad de europeos que arribaron, se encontraba una familia que decidió venir a probar suerte a la Argentina con una pequeña de tan solo un año de edad. Esa niña resultó ser Anhelina Bosko, o “Ange” para el entorno familiar, la joven de 19 años que desde muy chica empezó a incursionar en el mundo del patín artístico.

Hoy, con una edad propia para dar el salto de jerarquía en el deporte que tanto ama, Anhelina dialogó con este medio y, entre otras cosas, como una argentina más, aportó sus sensaciones sobre cómo es vivir en el país, su ida a Rusia por dos años y el próximo Torneo Nacional en el Luna Park, que contará con más de 70 participantes mostrando su destreza y belleza artística.

—Contanos un poco de tu vida… ¿Cómo llegaste al país?

—Nací en Ucrania y, por cuestiones familiares, mis padres y mis abuelos de parte de mi mamá vinieron a la Argentina cuando yo tenía un año, justo en la época en la que muchos emigraron hacia acá. Ahora vivimos juntos, y tengo dos hermanos que nacieron en este país, en el barrio de San Telmo.

—¿En Rusia nació tu pasión por el patinaje?

—Sí, me fui a los 6 años, y me quedé dos. Desde muy chica me gustaba ver programas de patinaje sobre hielo, más que nada por el tiempo que estuve allá. En Rusia es el deporte principal y la verdad que me enamoré.

—¿Qué hacés además de patinar?

—Me dedico pura y exclusivamente al patinaje sobre hielo, pero también voy a la facultad. Estoy cursando en la UBA, terminando el CBC para la carrera de Relaciones del Trabajo; entreno en la pista Alpina (en Flores), doy clases y ayudo a mi profesor a preparar a las chicas para que puedan subir de categoría.

—¿Qué podés contarnos del Nacional?

—Este año se realiza por tercera vez el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico Sobre Hielo en el Luna Park. Solo se realiza una vez al año, participan patinadores de toda la Argentina, hasta viene gente de Ushuaia y Bariloche.

—¿Cómo se desarrolla el torneo?

—Yo voy a competir en la categoría Senior. El torneo se desarrolla empezando por categorías más altas hasta las más bajas. Primero patinamos en programa corto y luego en programa libre. En cuanto a la puntuación, se utiliza el sistema internacional.

—¿Es tu gran objetivo?

—Sí, totalmente. Actualmente, estoy enfocada en ese torneo, para el cual vengo entrenando desde principio de año.

—¿Cómo se encuentra el patinaje artístico sobre hielo en la Argentina?

—Tiene muy poco desarrollo, pero cada año vamos aumentando nuestra participación internacional para poder subir el nivel.