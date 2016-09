“Decidí quedarme y ahora esperamos pelear arriba”

Maximiliano Meza, quien estuvo a punto de emigrar, destacó la victoria en Paraná, el buen arranque del equipo y su momento personal

Las últimas semanas en la vida de Maximiliano Meza han sido muy convulsionadas, tanto en lo deportivo como en el aspecto personal. Es que el volante ofensivo de Gimnasia, que viene mostrando un altísimo nivel desde la llegada de Gustavo Alfaro, estuvo a punto de emigrar pero eligió quedarse.

“Estoy más tranquilo ahora, pensaba en millones de cosas, pero la decisión de quedarme en Gimnasia fue mía”, arrancó el correntino, que primero pudo haberse ido al Lens de Francia y luego estuvo muy cerca de continuar en Independiente, pero lo rechazó. “Me quedé. Se armó un lindo equipo y ahora esperamos pelear arriba”, destacó.

Con respecto a su presente y el futuro inmediato, Maxi fue claro: “Son momentos especiales. Estoy ansioso porque en la semana nace mi hijo y es algo que me va a hacer muy feliz”.

Patronato y lo que viene

Sobre el partido del viernes en Paraná, donde no se vio su mejor versión, Meza sostuvo: “La verdad que encontramos un partido duro, recibíamos la pelota y no teníamos espacios. Pero cuando los tuvimos los aprovechamos. Traté de hacer lo mejor que pude, pero si uno no aparece, por suerte están los compañeros. Si no aparece Ramiro (Carrera), aparece Niell. Y eso fue lo que pasó”.

Sin dudas que todo el contexto pesó en sus decisiones y su actuación ante Patronato; el propio Meza lo explicó: “Fueron días complicados. El viaje también fue largo y cuando dejaba de charlar la cabeza se me iba para otro lado y pensaba en otra cosa”.

En tanto, y además de acompañar a su mujer en estos días, el “7” también se mentaliza en hacer bien las cosas de cara al compromiso del próximo lunes ante Atlético de Rafaela.“Arrancamos bien, pero esto continúa y la semana que viene tenemos un partido importante de local”, sentenció.