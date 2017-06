“Dejaron todo, no tengo reproches”

Tras la caída en Florencio Varela, el técnico que cumplió de forma interina su cargo al mando de Gimnasia, Leandro Martini, dialogó con la prensa. “El partido no se dio como lo planteamos. Defensa es un buen equipo y lo demostró durante todo el campeonato. Pese a eso, me voy conforme, porque los jugadores dejaron y entregaron todo lo que tenían, no tengo reproches”, arrojó.

Con Martini y Messera, el Lobo sumó tres triunfos y cuatro derrotas, siendo la caída más dolorosa la ocurrida por Copa Argentina. “No fue un buen año, sin duda. Aunque en lo numérico no estuvo tan mal, ya que sumamos 43 unidades. Pero si hago un balance general, no está bueno donde termina Gimnasia hoy”, confesó Leandro.

“No puedo hablar mejor de este plantel. Dieron mucho más de lo que les pedí. La verdad que fue una gran experiencia”, y añadió: “Le deseo lo mejor a Mariano Soso, yo me pongo a disposición del club. Seguiremos trabajando todos juntos para volver a encontrar la identidad de Gimnasia”, finalizó Martini.