“Del Potro conmigo no tiene chances”

Con confianza plena tras haber consumado un gran año deportivo que lo catapultó a quedarse con el Olimpia de Plata en tenis de mesa, el platense Horacio Cifuentes dialogó con diario Hoy, arrojó sus sensaciones y manifestó que, en un mano a mano, le ganaría al tandilense

Con tan solo 18 años, el platense Horacio Cifuentes revolucionó al país con sus destacadas participaciones en tenis de mesa y, a diferencia de la mayoría de la población que toma este deporte como un simple hobby para pasar un rato entre amigos, él incursionó de lleno en ese mundo para llegar a cumplir los sueños que anhela desde muy chico.

La premisa de ser el mejor en su categoría, compitiendo con destacadas participaciones en los pasados mundiales y sudamericanos junior (Sudáfrica y Chile), llegar a disputar los Juegos Olímpicos, y seguir representando a la ciudad y al país como lo viene haciendo son los principales objetivos de este joven, que habló de todo en su charla con este medio y se animó a desafiar al reciente ganador de la Copa Davis, Juan Martín del Potro.

—¿Cómo empezó esta pasión?

—Siempre jugando en casa. Hasta que un día empecé en el club Gimnastic, incursioné en diferentes torneos a los 11 años y, gracias a los buenos rendimientos, me llamaron del Cenard, donde empecé a entrenar y por suerte se empezó a dar todo lo que estoy viviendo ahora.

—¿Qué sentiste cuando te nombraron como ganador del Olimpia?

—Fue increíble recibir semejante premio a mi corta edad, eso me ayuda a seguir apostando a lo que tanto amo, que es el tenis de mesa. La verdad que en el evento, ver llegar a Del Potro fue imponente, todos lo miraban y yo no lo podía creer.

—Si te juega un partido Del Potro, ¿te gana?

—No tiene chances (risas). Del Potro no me gana ni por asomo en tenis de mesa, es un deporte con muchos efectos y totalmente diferente. Está claro que al que nunca jugó le puede ganar por tener la mano acostumbrada a jugar al tenis, pero con alguien que practica este deporte es imposible.

—¿Se desconoce un poco en el país lo que es el tenis de mesa?

—Obviamente que muchas familias tienen su mesa, y todos se enganchan, de hecho vas a ver a todos jugando, pero de todas formas, existe una cierta ignorancia en cuanto a las reglas del propio deporte, pero no se juzga porque el tenis de mesa no tiene tanta difusión, es una disciplina amateur y no tiene tantos jugadores profesionales como Europa por ejemplo. En el país somos 800 solamente.

—¿Se puede vivir del deporte?

—Acá es muy complicado, si querés vivir del deporte y formar parte del seleccionado, lo mejor es radicarse en Europa, en una cultura que no es tan diferente a la nuestra, y en la que es un deporte profesionalizado.

—¿Es un sueño imposible llegar a Tokio?

—La verdad que estando acá es muy difícil llegar a pensar en los Juegos. Ya realicé un viaje por Alemania durante tres meses y, si bien es difícil adaptarse a otras culturas, en Europa se encuentra el mejor tenis de mesa. La idea es afrontar el próximo año con varios torneos allí para apostar a cumplir mi sueño. Es difícil clasificar, ya que entran cinco por continente y Brasil es potencia. Haré lo posible por estar.