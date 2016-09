Del Potro: "me llena de emoción jugar mi tercera final y lo mejor es jugarla con grandes personas"

El tandilense Juan Martín Del Potro dijo hoy que lo "llena de emoción" jugar su tercera final de Copa Davis y sobre todo hacerlo con sus actuales compañeros, a quienes definió como "grandes personas".

"Jugar mi tercera final de Copa Davis me llena de emociones y lo mejor es jugarla con ellos, grandes personas", sostuvo Del Potro en la conferencia de prensa que dio en Ezeiza, al llegar hoy al país, con sus compañeros de equipo.

Del Potro, quien tuvo una ríspida relación con el anterior capitán, Martín Jaite, aseguró que no le importa la superficie que elija Croacia, el rival de la final, y sea cual fuere se tomará su tiempo para prepararse.

Por parte, el correntino Leonardo Mayer, el ganador del punto decisivo en la épica victoria sobre Gran Bretaña en Glasgow, se mostró hoy expectante por jugar su "primera final" de Copa Davis, y confió que pensaba que este año no iba a ser convocado.

"Es la primera vez que llego a la final, me gusta jugar la Davis", sostuvo Mayer, el ganador del quinto partido a Daniel Evans.

Mayer admitió que pensó que este año no jugaría por la Ensaladera por "el ranking, los torneos que venía jugando y las lesiones" y en busca de estar en Croacia seguirá jugando torneos challenger porque el escalafón, aunque héroe en la semi, no le da para más.



"Mi calendario va a ser jugar challenger porque mi ranking no me da para ATP", confirmó en la conferencia de prensa que dio junto a la mayor parte del equipo al llegar a Ezeiza.

Curioso lo del Yacaré porque siendo 114 del ranking al momento de la serie en Glasgow, sin jugar torneos ATP, ser la cuarta de las cuatro raquetas por escalafón, fue quien definió el punto de mayor valor, el que dio el pase.

También es curioso que Federico Delbonis, el 1 de la Argentina por ranking actual, no haya jugado un solo partido en Escocia.