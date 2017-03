Deportista platense fue campeona en kick boxing





En el inicio de la Liga de este deporte, que reunió a competidores de todo el país y Sudamérica, Jéssica Lofredo se alzó con el título a nivel zonal. En su visita a diario Hoy, expresó sus sensaciones

El esfuerzo siempre rinde sus frutos. Jéssica Lofredo, representante platense el pasado fin de semana en Buenos Aires, se alzó con su primer título de campeona zonal amateur, en el inicio de la Liga de Kick Boxing, que reunió a cientos de competidores de todo el país y Sudamérica, incluidos participantes de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

El kick boxing ha crecido de manera explosiva en la Argentina durante los últimos años y La Plata no ha quedado al margen, ya que distintas escuelas brindan la posibilidad de practicarlo. Rodrigo Piedrabuena es una de las personas que se encarga de llevar adelante su escuela, donde es profesor de Jéssica y varias chicas que se reúnen para practicar lo que tanto les gusta.

Tras conseguir el cinturón, Lofredo visitó la redacción de diario Hoy en compañía de Piedrabuena y Jorge Chávez, siendo este último integrante de la escuela, que luchó por primera vez en la categoría, y una de las promesas en la disciplina.

Llena de alegría por el título, la deportista platense confesó cómo vive este momento.

—¿Cómo se dio la pelea?

JL:—La verdad es que fue muy intensa. Traté de demostrar todo lo que practicamos, aunque siento que entrené para dar más en el ring, no me quedé conforme. Sin embargo, esto recién empieza. El combate constó de tres rounds, de dos minutos cada uno.

—¿Qué sensaciones te dejó el título?

JL:—Significó una gran alegría, porque trabajamos duramente para conseguir este objetivo. Mucha gente me apoyó y me dio confianza para que demuestre todo lo que había entrenado. Antes de la pelea estaba ansiosa, pero una vez arriba del ring me concentré en dar lo mejor ante una gran rival.

—Como profesor, ¿cómo viviste la presentación de Jéssica?

RP:—Sentí una gran satisfacción, porque ella supo aprovechar todas las herramientas que le hemos brindado. Es gratificante y placentero que te retribuyan el respaldo con logros. Durante la pelea, cuando finalizaba cada round, me acercaba para darle apoyo psicológico y motivarla. Le marcaba sus errores y los de su rival. Trabajamos mucho y los resultados se dieron.

—¿Qué se viene ahora?

JL:—Me estoy preparando para la próxima pelea del 14 de mayo. Ahí lucharé ante otra campeona zonal de un sector de la Provincia de Buenos Aires. Quien gane, se quedará con el cinturón de la otra. Será un combate duro, pero vamos a trabajar sin parar para alcanzar nuestra meta.