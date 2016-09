Primera B Metropolitana

Derrota y polémica en Ezeiza: la Villa cayó 3-0 ante Tristán Suárez y Sessa se fue expulsado

Perdió Villa San Carlos en su visita a Ezeiza ante Tristán Suarez, 3-0. Bajo una lluvia constante que azotó la región oeste de la Provincia y la región, tanto de Capital Federal como de La Plata y alrededores, se jugó el encuentro por la cuarta fecha de la Primera B Metropolitana. El mismo no debió haberse llevado a cabo ya que la cancha estaba inundada y la pelota tenía poco rodaje. El partido se vio desvirtuado y Sessa se fue expulsado.

Con goles de Mariano Romero, Luis López y Claudio Galeano, el Lechero superó al Villero. El encuentro se vio afectado de manera clara por las condiciones climáticas. A los 14' llegó la primera conversión para los de Ezeiza, San Carlos trató de adaptarse al campo pero resultaba imposible.

No merecía perder pero tuvo fallas que el campo acentuó con su estado y que fueron vitales para que el local concrete el segundo gol a los 17 del primer tiempo. Allí Sessa optó por jugar la pelota a un compañero, lo comprometió y desde media distancia López le pegó al arco que quedó solo ante la salida del 'Gato'.

Lo que restó de la primera etapa resultó ser poco vistoso ya que la mitad de cancha fue un sector de transito y donde se veía pasar la pelota por el aire o se frenaba si iba razante por campo. La Villa a pesar de esto trató de poner la pelota en el suelo pero la cancha atentaba contra las intenciones de los de Berisso. Al final de esta etapa el juez Julio Barraza no cobró un claro penal en favor de la visita y luego esto iba a ser un factor importante para una posterior incidencia.

Villa San Carlos siguió intentando pero no pudo. Tristán Suarez aprovechó, se hizo fuerte, no se complicó y acertó las que tuvo. A los 29 del complemento, llegó el gol de Galeano. La polémica se originó tras una protesta del arquero villero que vio que el jugador de Tristán Suarez tocó la pelota con la mano. Sessa se sobresaltó por esta cuestión, y el penal no cobrado con anterioridad incentivó al enojo, y tomó del cuello al juez Julio Barraza que de manera repentina sacó la tarjeta roja de su bolsillo y lo expulsó.

Síntesis:

Formaciones:

Tristán Suárez: Tauber; Castro, Segovia, Villalba, Floris; Matos, García, Barrientos, Romero; López y Galeano. Entrenadores: Stagliano y Bazan Vera.

Suplentes: Frete, Ariza, Vélez, Vallejos, Abregu, Peña Fernández y Merlo.

Villa San Carlos: Sessa; Mantovano, Slezack, Aguimcer, M. Raverta; G. Raverta, Morales, G. López, Fernandes Silva; Sen y Chiquilito. Entrenador: P. Morant.

Suplentes: Del Riego, Di Fulvio, Córdoba, Birge, Cabrera, Maciel y Campozano.

Cambios: inicio ST M. Raverta por Campozano (Villa San Carlos), Luis López por Jorge Merlo (Tristán Suárez), 18' ST G. López por Cabrera (Villa San Carlos), 30' ST Sen por Del Riego (Villa San Carlos)

Amonestaciones: 7' PT Mariano Moreno (Tristán Suárez), 24' ST Ezequiel Agumcer (Villa San Carlos).

Incidencias: 29' ST expulsado Gastón Sessa (Villa San Carlos).

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: 20 de Octubre (Tristán Suárez)