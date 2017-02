“Desde el lugar en que esté, siempre voy a tratar de sumar en Gimnasia”

Lorenzo Faravelli, figura en el amistoso ante Arsenal, dialogó con diario Hoy sobre la pretemporada y expresó su deseo de tener un lugar en el equipo titular

Gimnasia sigue con los trabajos y la puesta a punto de cara a la doble competición que le prepara este semestre. Si bien la incertidumbre en torno al reinicio del campeonato se hizo eco en todos los clubes, los equipos no pierden el tiempo y continúan disputando una serie de amistosos de preparación.

El último fin de semana el Lobo se impuso de buena forma ante Arsenal en el Bosque y uno de los jugadores que se destacó fue Lorenzo Faravelli. El volante rosarino, de 23 años, fue parte del equipo titular y se paró en el mediocampo junto a Fabián Rinaudo, teniendo una gran participación en la generación de juego, vía por la cual llegaron ambos goles de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Faravelli es consciente de sus condiciones y de lo que le puede brindar a Gimnasia, por lo que continúa trabajando a la par de sus compañeros para ganarse un lugar dentro del equipo que afrontará torneo local y Copa Suda­mericana.

Antes de comenzar una nueva semana de trabajo en Estancia Chica, el volante dialogó con El Clásico: habló de su momento en Gimnasia y expresó sus ganas por el comienzo de la competencia.

—¿Cómo te sentiste ante Arsenal?

—Muy bien. Son partidos de preparación, donde no importa tanto el resultado pero sí el rendimiento. Es importante que lo que entrenamos en la semana se vea reflejado en el ensayo. Me da la sensación de que contra Arsenal lo hicimos bien. Estoy contento por mi rendimiento y obviamente por el triunfo.

—¿Qué te pide Gustavo Alfaro?

—Gustavo me da la responsabilidad de que la pelota pase mucho por mí, me pide que sea una ayuda para Fito (Rinaudo) en la recuperación, pero fundamentalmente desde la presión. Nos pudimos complementar bien. También con Brahian (Alemán), que jugó un poco más adelantado.

—¿Cómo viene la etapa de preparación?

—Venimos trabajando muy bien. Con respecto a los amistosos, el triunfo tiene que ser consecuencia del buen rendimiento y lo estamos encontrando, haciendo hincapié en la generación de juego. Por ejemplo, ante Arsenal todo fue producto de la buena coordinación de movimientos que tuvimos. Yo desde el lugar en que esté, siempre voy a tratar de sumar en Gimnasia. Es mi trabajo.

—¿Cómo es compartir cancha con Lobos?

—Lucas no deja de sorprenderme. De los planteles que he integrado, es de lo mejor que he visto. Es dársela a él para que resuelva cualquier situación. A nosotros nos da un aire bárbaro; sé que todas las pelotas que pasen por él van a salir limpias. Lucas es el mayor exponente.

—¿Es un problema que se retrase el reinicio del campeonato?

—Genera ansiedad, pero, por otro lado, mientras más tiempo nos preparemos, mejor vamos a llegar a la etapa de competición. Se viene un semestre con desafíos importantes y tenemos que estar a la altura.

—¿Qué opinión te genera el rival de la Copa?

—Ponte Preta es un gran equipo y siempre los duelos entre clubes argentinos y brasileños son lindos y parejos. Hubiera preferido definir de visitante, pero de todos modos las chances están 50 y 50. El empuje de la gente nos va a llevar a dejar todo. Poder disputar un certamen internacional es una linda oportunidad para nosotros y no queremos dejarla pasar.