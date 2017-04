“Después de junio quiero seguir y quedarme acá en el Lobo”

Sebastián Romero habló en conferencia de prensa, palpitó el choque con Central y remarcó su deseo de continuar en el club

Luego de sumar sus primeros minutos oficiales en el año ante Aldosivi en el Bosque, Sebastián Romero ya palpita lo que será una seguidilla de partidos importantes para Gimnasia.

Chirola, que en dos semanas llegará a los 39 años, no había tenido la oportunidad de mostrarse en cancha. Aunque cabe destacar que nunca estuvo fuera de la consideración de Gustavo Alfaro, quien lo mandó al campo de juego el lunes por la noche en el triunfo frente al Tiburón.

Chirola, referente e ídolo albiazul, es consciente del cariño y el afecto del hincha, por lo que se hace cargo de una gran responsabilidad dentro y fuera del grupo. Asimismo, no pierde el sueño de seguir vistiendo y defendiendo la camiseta albiazul después de junio, cuando vence su contrato. Gimnasia atravesará un mes que marcará su futuro, ya que además del torneo local jugará Copa Sudamericana y Argentina.

En diálogo con la prensa, Romero también hizo énfasis de lo que será el partido con Central, el sábado a las 20.30 en el Gigante de Arroyito.

—¿Qué análisis hacés del equipo?

—Somos exigentes con nosotros mismos y tenemos que pulir cosas que no nos pueden seguir pasando. Lo charlamos siempre con el técnico. Sabemos que es mucho más fácil corregir ganando.

—¿Tenés ganas de seguir jugando?

—Sí, por supuesto. Después de junio me quiero quedar en Gimnasia, tengo ganas de continuar, me siento bien físicamente y, a esta edad, es fundamental. Vivo el día a día, queremos ganar todos los partidos y que el Lobo esté en los primeros planos. Ahora queda esperar y ver qué pasa en junio.

—¿Cómo tomaste la ovación de la gente?

—Sentí felicidad. No me había tocado jugar, y sumar mis primeros minutos me generó eso. Lo que viví fue hermoso, me emocioné, son momentos que no son fáciles de conseguir, lo sentí muchísimo y eso me puso muy contento. Siento una responsabilidad muy grade, quiero dar el máximo para devolver algo de lo que me brinda la gente.

—¿Se vienen los partidos más duros?

—Sí, se vienen los más duros y lindos. En Rosario tenemos una parada difícil, sabemos lo que es jugar contra Central, trataremos de hacerlo lo mejor posible para traer los tres puntos. Intentaremos cerrar de la mejor forma el torneo y dar un gran paso en la Copa Sudamericana. Son partidos que a todos les gusta jugar, muy exigentes, hay que estar preparados, pero estamos motivados y hay muy buena onda. Eso es importante.