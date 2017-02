“Después de la Asamblea, Gimnasia va a crecer”







El presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, recibió a Hoy en su despacho de la sede social y habló de todo: los motivos por los que el club tiene que concursar, Alfaro, el plantel, las deudas y el futuro

El remodelado despacho presidencial de la sede social albiazul fue el lugar en el que el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, recibió a diario Hoy. Sin el escritorio que reflejaba la figura dictatorial de otras épocas y con una mesa rectangular que invita a la charla grupal, además de un plasma y un ventanal que permite observar el paisaje de la transitada calle 4, el titular del Lobo habló de todo.

—¿Qué evaluación hacés de estos meses de gestión?

—Siento felicidad por estar trabajando con la meta de lograr lo mejor para el club, pero a la vez se presenta un sentimiento extraño por tener que llevar a Gimnasia a un concurso de acreedores para poder transparentar la deuda.

—¿Por qué el club va a concurso?

—Los clubes, a partir de lo que pasó con Racing, no quiebran más. Noso­tros, con esto, apuntamos a prevenir una situación caótica y arreglar los problemas que vienen de hace veinte años. Gimnasia había tomado un rumbo equivocado, con numerosos juicios y maltratos en diferentes áreas, afectando a empleados y socios. Pero ya se terminó el club de los vivos; llegó el momento de comenzar a cambiar.

—En las charlas, ¿qué respuesta encontraste en los socios?

—La mayoría agradeció que les abriéramos las puertas para escuchar y participar. Creemos que hay mucha gente a favor de la propuesta. Los socios necesitan saber a quién se le debe, cuánto se le debe y cómo pensamos pagarle.

—¿Tienen un Plan B?

—Nosotros estamos convencidos de que el concurso es la única salida. Es el camino sensato para salir adelante y evitar seguir pagando herencias nefastas. No es la mejor noticia, pero es la solución para acomodar las cosas.

—¿Esperabas otra reacción o predisposición por parte de Gastón Sessa?

—El diálogo es el canal ideal para generar confianza y no llegar a situaciones extremas. Lamentablemente, este juicio se llevó mal y no se pudo arreglar hablando. Del otro lado observamos una posición firme, producto de ese maltrato, y encima la Justicia dictaminó un número muy difícil de pagar.

—¿Es el juicio que te quita el sueño?

—Sí. A causa de ese litigio no vamos a poder cobrar los derechos referidos a la televisión por cuatro o cinco meses. Gimnasia es un club social, pero también de fútbol, y este tema te impide avanzar con los sponsors y no te deja continuar con las obras, entre otros temas.

—¿Esta situación frenó los planes que se habían trazado?

—Frenó algunas cosas. Por ejemplo, nos impidió aceptar ayuda de socios que estaban dispuestos a colaborar: como no tenemos forma para devolverles el dinero, tuvimos que decirles que no. Igualmente, estoy convencido de que, después de la Asamblea, el club va a cambiar y crecer.

“Mantener a Niell en el plantel fue una decisión institucional”

La decisión de Gustavo Alfaro, de no tener en cuenta a Franco Niell, Pablo Vegetti y Darío Bottinelli, generó revuelo en Gimnasia. Ante el “teléfono descompuesto” entre el técnico y la dirigencia en torno a esta situación, el titular albiazul se refirió a lo sucedido.

“Alfaro declaró que algunos futbolistas se tenían que poner las pilas. Habrá visto una práctica que no le gustó y, como no hay fútbol oficial, se agrandó el tema. Mantener a Niell fue una decisión institucional, no contra el DT, sino a favor del club. Acá no se trata de marcar la cancha, esto es un trabajo en conjunto”, indicó Pellegrino. Y cerró: “Es cierto que hay jugadores relegados que están buscando club”.

La reanudación del torneo y el tercer cupo de incorporaciones

Después de tantas idas y vueltas, es un hecho que el torneo de Primera se va a reanudar el viernes 3 de marzo. Pellegrino, aunque es optimista, también reflejó cautela, habida cuenta que aún quedan varios puntos por resolver.

“Si el depósito de dinero se hace en tiempo y forma, y es total, estimo que no habrá inconvenientes. De lo contrario, me parece que comenzaría el fin de semana siguiente. Es un tema que nos tiene ocupados porque necesitamos que arranque el fútbol”, sostuvo el titular del Lobo.

En referencia a la posibilidad de sumar un tercer refuerzo, aclaró: “Vamos a apoyar esa petición, aunque no significa que vayamos a incorporar. Los técnicos siempre piden jugadores, pero hoy no se puede. Hasta que no definamos en la Asamblea el rumbo económico, no se incorporará”.