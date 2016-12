Diego Cocca confirmó que vuelve a Racing

El entrenador Diego Cocca se alejó del club Millonarios de Bogotá, de Colombia, y volverá a dirigir Racing Club, que estaba en la búsqueda de un reemplazante de Ricardo Zielinski, quien había renunciado al cargo cargo.

La noticia fue confirmada por el propio Cocca. "Deseo transmitir que por decisiones personales he dejado la dirección técnica de Millonarios", escribió Cocca en una nota que publicó en las redes sociales para informar su decisión a los hinchas del club colombiano.

"Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión de no continuar en forma tardía, pero la verdad, estar lejos de mi familia sumado a un llamado de un club al que le tengo mucho cariño, me traslado que me necesitan y me hicieron reveer la decisión", agregó.

Zielinski había presentado la renuncia al club de Avellaneda luego de una racha adversa de tres derrotas consecutivas, ante Boca Juniors, Olimpo de Bahía Blanca y Unión de Santa Fe.

El nuevo vínculo de Cocca con Racing sería por un año y medio, hasta junio de 2018. De esta manera, sólo resta la firma del contrato para que vuelva al club con el que salió campeón del futbol argentino en 2014.