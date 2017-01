Diego Maradona contó cuándo consumió por primera vez

"Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez, en Barcelona. Fue el error más grande de mi vida", dijo Diego Armando Maradona en recientes declaraciones, y rápidamente reconoció que lleva 13 años sin consumir, algo que le produjo un cambio radical.

En diálogo con el Canale 5, de la cadena italiana Mediaset, el ídolo del fútbol argentino y mundial contó detalles de su relación con las drogas. “La droga mata. Yo soy muy afortunado, porque si continuaba así, hoy estaría muerto. Hace 13 años que no consumo. Hoy puedo levantarme a la mañana y ver a mis hijos y nietos", contó.

"Ahora tengo tres años de contrato en Dubai, hago el amor con Rocío y juego al fútbol. Tengo a mis cinco hijos y mis nietos", resaltó el “10”. Además, agregó que "siempre me han dicho que no reconocía a Diego Jr. Le doy razón a la gente. Me perdí muchos años de un hijo maravilloso. Lo mismo con Jana. Hoy es mi amor".

Por otra parte, se refirió a su relación con Rocío Oliva. “Ella sabe que yo, como la amo a ella, puedo llegar a tener otro amor". "Con ella estamos bien, no voy a tener hijos por la distancia de la edad", agregó.

MARADONA, ÍNTIMO | "Fue el error más grande de mi vida", dijo El Diez https://t.co/5hHy7BboVa — Diario HOY (@diariohoynet) 27 de enero de 2017