“Diego tiene 50 hijos y nadie dice nada”

El siempre polémico Ricardo Caruso Lombardi habló con Radio Gol y dejó en claro que Mauro Icardi debe ser convocado. Asimismo, lo comparó, en su vida personal, con el Diez

Sin funciones como entrenador, Ricardo Caruso Lombardi dialogó con Radio Gol y se mostró a favor de una eventual convocatoria de Mauro Icardi a la Selección, ya que la actualidad del delantero es muy buena con la camiseta del Inter pero el mundo futbolero habla del tema por su forma de conquistar a Wanda Nara. Además, el DT se refirió a los problemas que atraviesa la AFA y habló de lo que sería un Mundial sin Lionel Messi.

—¿Qué pensás sobre lo que está pasando en la AFA?

—La AFA es impredecible. Tardaron más de un mes para fijar el comienzo del campeonato, diciendo que era por los tres sobres de la televisión. Para mí tenía que ver con un tema que involucraba a los clubes con el Gobierno en una puja de poder.

—¿Llama la atención que después de todo esto sigan estando los mismos dirigentes?

—No puedo creer que sigan dirigentes que hace años vienen haciendo las cosas tan mal. No puede ser que los clubes se sigan endeudando y contraten sin terminar de hacerse cargo de sus obligaciones.

—¿Qué te produce hoy, así como está, el fútbol argentino?

—Y... no me gusta, pero el fútbol lo consumís porque genera mucha plata. Imaginate si se llega a jugar un Mundial sin Messi: ¡Putin no te abre ni el aeropuerto! La plata mueve el fútbol, la pelea de todos los dirigentes no es casual, es por dinero.

—Se está hablando mucho de Icardi, ¿tiene que estar en la Selección?

—Lo de Icardi es todo barullo, ¿ustedes creen que lo van a llamar? Si lo llegan a llamar, sale Diego a decir que no y se retractan. Para mí, si el chico anda bien y hace quince goles en poco tiempo, qué tiene que ver su vida personal. De lo que pasa afuera del fútbol, que se preocupe la familia. Diego (por Maradona) tiene 50 hijos y nadie dice nada, porque es la vida de él.

—¿Te gustaría ser director deportivo?

—Tengo habilidad para encontrar jugadores. Termino una práctica y a los diez minutos sé cuál sirve y cuál no. En Tristán Suárez, hace dos años atrás, saqué a Imperiale, hoy en Gimnasia; Bottino, que está en Quilmes; y Fernando Luna, que está en Rafaela y era albañil. Al Chino Vittor lo saqué de una prueba y hoy juega en la Primera de Racing. Yo tengo la virtud de pescar un jugador, por suerte me sale bien.

—¿Los empresarios le hacen mal al fútbol?

—Hoy un empresario hace negocios con un dirigente y pone jugadores en los planteles. Cuando un entrenador se va, te ofrece otro al instante. Están en todos los detalles, después encontrás los clubes llenos de acreedores, se debe mucha plata. A mí me están pagando una deuda de Newell’s de hace años a valor de un dólar a $3.80.

—¿Un concepto de los equipos platenses?

—Alfaro, en el último partido con Gimnasia, me gastó porque me ganó 1 a 0 siendo yo DT de Huracán. Me decía: “Nunca te podía ganar”. Me chicaneaba. En Estudiantes, Vivas venía de una mala campaña en Quilmes y ahora se afianzó como entrenador. A los técnicos se les tiene que dar la chance de dirigir y no dejarse llevar por los resultados.

—¿Qué clase de jugador es Javier Iritier?

—Lo puse yo en Primera división. Me gustó, quedaba libre y lo hice debutar en Huracán. Es bajito, tiene buena pegada y gol, patea bien desde afuera del área. Es muy completo, va por los dos carriles, hasta puede jugar de enganche. Ojalá que tenga mucha suerte en Estudiantes.

—¿Te gustaría dirigir en la ciudad?

—Estoy a una hora de La Plata, sería lindo estar allá. Igual, viajo siempre porque tengo unos negocios.