Dorado de emoción

Luego de conmover al país con su rica historia de vida, Santiago Lange dialogó en exclusiva con el diario Hoy en la comodidad de su hogar. El oriundo de San Isidro rememoró la conquista del oro junto a Cecilia Carranza en Río y dejó la puerta abierta para Tokio 2020

Desde que llegué estoy viviendo días increíbles, recibiendo mucho cariño. La gente nos felicita por haber conseguido la medalla de oro pero también por los valores que transmitimos. Creo que una gran cantidad de personas vio en nosotros una linda historia de vida, digna de contar”.

La enseñanza de no bajar los brazos ante la adversidad pinta de cuerpo entero a Santiago Lange y también a su inseparable compañera, Cecilia Carranza. Juntos emocionaron al país con un logro que quedará grabado en la historia del deporte argentino, al tratarse de la primera presea dorada en yachting.

—¿Qué significó conseguir la medalla de oro en Brasil a esta altura de tu carrera?

—Ser campeón olímpico es algo espectacular en cualquier contexto pero haber ganado el primer oro para Argentina en la historia de este deporte lo hace aún más especial. Compartir con mis hijos una ceremonia inaugural también fue muy emocionante. Disfrutamos todos los momento al máximo. Lloré muchísimo, no me pude contener. También estaban mis otros dos hijos que no navegan, mi mamá, mis hermanos y la familia entera de Ceci, así que fue todo muy familiar y emotivo.

—¿Qué podés decir de tu compañera de aventuras?

—Ceci es excelente en todo sentido, tenemos una gran amistad hace años. En lo deportivo, es una persona que trabaja de forma muy profesional. Se banca todas, es muy prolija en su accionar y coherente con su deseo.

—En los Juegos de Tokio vas a tener 58 años, ¿descartás la participación o dejás la puerta abierta?

—Después de todo lo que viví en Río de Janeiro, no lo descarto ni loco. Obviamente habrá que pensar un plan, pero si llegamos a tener las condiciones deseadas, la idea sería competir. Faltan cuatro años, pero las ganas estarán siempre.

—Teniendo en cuenta tu historia de vida, ¿qué opinión te merece el desarrollo de los Juegos Paralímpicos y su difusión?

—Los Juegos Paralímpicos me parecen muy importantes, sobre todo por la integración, demostrando que todos somos iguales. Está perfecto que las personas que padecen alguna discapacidad tengan la oportunidad de hacer deporte y defender los colores de su país. En vela nos representará Juan Fernández, a quien estaremos apoyando. Ojalá pueda imitarnos con el oro; le desea­mos lo mejor.

Un ejemplo de vida

La etapa de preparación para los Juegos Olímpicos de Río no fue la deseada para Santiago Lange: las dificultades e imprevistos en su estado de salud fueron un cimbronazo que casi lo deja sin participación olímpica. El año pasado, en el mes de marzo, le diagnosticaron cáncer de pulmón durante una competencia en España, en la que no pudo llegar a culminar debido a los bajones permanentes en su estado físico. Se sentía débil casi a diario, situación que le hizo perder prácticamente un año de actividad y entrenamiento. El cáncer era una rea­lidad.

—¿La enfermedad fue un punto de inflexión en tu carrera?

—No. La enfermedad fue un obstáculo en el camino que había que superar; siempre que pensé en competir en un Juego Olímpico, decidí ir por todo. En esos proyectos siempre aparecen adversidades y el cáncer que me detectaron fue justamente una de las trabas que presentó la vida, que suele dejar un montón de enseñanzas con momentos buenos y malos. No podía creer que me estuviera pasando eso a mí, con toda una vida dedicada al deporte, pero había que asumirlo. Entonces pedí que me operaran lo antes posible para dejar todo lo malo atrás.

—¿Cúando te mentalizaste en competir en Río?

Me encontré caminando a los pocos días de haberme operado. Después comencé a navegar y compartir actividades con mis hijos, entre ellas andar en bicicleta. Luego retomé los entrenamientos con

Cecilia, tuvimos una competencia en Brasil y, una vez culminado ese evento, decidimos instalarnos allá hasta el inicio de la cita olímpica. Para que quede claro: si queríamos llegar lejos, teníamos que dejar el alma y dar un plus. Por suerte se pudo dar lo que tanto soñamos, demostrando que nada es imposible en la vida si uno pone su corazón.

El imprevisto en la Medal Race no impidió el delirio nacional

La última regata de los Juegos tuvo un par de dolores de cabeza, porque Lange y Carranza fueron penalizados en dos oportunidades: una en la primera manga y otra en la tercera, por una maniobra que los jueces interpretaron peligrosa. Como consecuencia, tuvieron que pagar haciendo un giro de 360 grados.

Sin embargo, ambos encontraron el camino para recuperar el terreno perdido y lograr la sexta posición. Tras cruzar la boya final, sobrevinieron algunos segundos de incertidumbre, pero al final la dupla pudo festejar la medalla que habían ido a buscar a Río de Janeiro.