El boxeo, a punto de tener un gran golpe de suerte para el país

El sábado 25 llegará al país el presidente del CMB. No viene de paseo, sino a presentar la Superliga, un proyecto para mejorar este deporte

El venidero sábado 25 de marzo, en horas de la mañana, quedará presentada la Superliga de Boxeo. Más que un simple nombre de torneo, se trata de otra opción para tantos jóvenes que eligen hacer carrera en este deporte, quienes podrán optar por esta organización. Una fuerte personalidad de la dirigencia internacional como Mauricio Sulaimán, el mexicano que preside el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se acercará para anunciar su suerte de padrinazgo y así dar los avales a todas las actividades. A modo de adelanto, esta entidad hará énfasis en las necesidades del boxeador amateur, acompañándolo en varios aspectos mientras avanza hacia un perfil profesional.

El Consejo, con “El Moro” Sulaimán al frente, estaría desembarcando en la Argentina, como ya lo hizo en China, promoviendo mejores oportunidades para los deportistas que a menudo no pueden hacer pie en el mapa boxístico por distintas dificultades.

Durante los últimos días, en las redes sociales, la exboxeadora y actual comentarista televisiva de la disciplina, Silvana Carsetti, había escrito que “Sulaiman estará en la Argentina para reunirse con los amigos del boxeo”. No había más pistas. Ahora, este secreto quedó develado.

Este medio ya había anticipado durante febrero que la Superliga contará con figuras en la faz organizativa, destacándose el excampeón mundial Sergio Gabriel Martínez (ver en la web otra presentación del nuevo producto comunicacional del diario Hoy y la Red 92). “Es otra de las grandes metas personales”, le dijo Maravilla a El Clásico en su primera entrevista exclusiva con un medio de la capital bonaerense, mientras continúa con sus actuaciones teatrales a modo de relax tras sus durísimas dos décadas de batallas.

Platense por un sueño

El profesor Gustavo Zacarías, reconocido entrenador de boxeadores que asomaron desde 7 y 77, donde está su gimnasio (adentro del CF Circunvalación), conformará esta Superliga, de la que pronto se darán más detalles. El “Flaco” venía manejándose a nivel nacional con Marcos Arienti, fundador de la Asociación Metropolitana de Boxeo, que además lidera el club boxístico Raffo de Capital Federal.

Para acercarse con mayor precisión al empuje que trae este movimiento, alguien expresó: “El cinturón que lucieron un Mayweather o un Pacquiao lo podrán tener, algún día no muy lejano, quienes vayan subiendo a los cuadriláteros de la Superliga argentina, con avales del CMB”. Claro que no son los mismos cinturones exclusivos para los títulos mundiales, pero al menos empezarán a estar más cerca para quienes vayan por nuevos horizontes en un ring.

“Algo que muchos sueñan y pocos intentan”

Gustavo Zacarías le contó a diario Hoy cómo aguarda esta presentación que se hará en un hotel céntrico porteño. “Se trata de un emprendimiento que estamos armando hace unos años. En abril podría arrancar la Superliga, con un buen apoyo del CMB. Es algo que muchos sueñan y pocos intentan. Pero ahora estamos cerrando todo”.

Además, señaló que “se buscan boxeadores como el Chino Maidana o Lucas Matthysse y, con un referente como Maravilla, empezará a hacerse un gran trabajo para mejorar el boxeo”.

Un antecedente de 1999 que no hizo pie

Eduardo Palombo se había hartado de los manejos informales de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y, como exboxeador (un wélter que peleó entre 1987 y 1993), encaró una movida para romper la hegemonía de quienes manejan actualmente la disciplina en este país. Hacia fines del siglo, nacía el Consejo Argentino de Boxeo Profesional (CABP). La idea siempre fue tener los propios rankings y campeones, y se complementaba con el objetivo firme del cuidado del deportista con “estudios médicos complejos y con promotores que presenten avales económicos obligatorios”, destacaba en su momento Palombo.

Pasado el tiempo, el hombre atendió a este medio y trazó un balance de la experiencia, tras informarle que ahora se vendría una Superliga.

“Hicimos varios eventos para la televisión, por Fox y ESPN, y en varios canales de cable del Interior. Fue positivo pero, como todo lo bueno, tarda. Sin embargo, seguimos trabajado y, por ahora, estamos buscando tener un contrato con la TV, un factor clave; si no, nada funciona, tampoco la FAB”. Además, opinó que “sin estudios médicos, no hacemos peleas, algo que es cumplido por muy pocos”. Pero las razones económicas fueron determinantes para que la CABP no tuviera el despegue esperado, aunque para Palombo no hay que descartar que “la Comisión resurja”.

Revisando archivos, en aquellos años, Osvaldo Bisbal, exintegrante de la FAB, reconocía: “Los estatutos nos permiten promover, controlar y fiscalizar el boxeo en todo el territorio nacional, ya establecido en 1920. También nos permite otorgar títulos amateurs y profesionales de campeón argentino. Esta resolución, como la de 1986, no otorga exclusividad. Pueden existir veinte instituciones que les den títulos a los boxeadores”.

Yendo más atrás, en 1965 existió otra institución paralela: la Unión Argentina de Boxeo, la cual apenas duró un año.