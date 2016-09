El boxeo amateur Pincha se presenta en Villa Elisa





Este sábado se llevará a cabo un importante evento, con 16 peleas. El profe “Rocky” Bustos destaca la contención que genera en más de 70 inscriptos. En la sede albirroja sigue creciendo el deporte del golpe y el esquive

En un rincón extremadamente humilde de la sede social, en el quinto piso, todos preguntan por “Rocky”, el entrenador de 38 años que en estos días camina por las paredes ante el primer festival que hará el Club Estudiantes luego de largas décadas.

“Antiguamente se hacían en la cancha de 1 y 57, ahora estamos preparados para realizar uno en Deportivo Villa Elisa, el próximo sábado 17, en Camino Centenario y 48”, invitó Rogelio Bustos, el verdadero nombre que da vida al apodo de la película.

Ayer, Día nacional del boxeador (en homenaje a la pelea inolvidable de Luis Angel Firpo en Estados Unidos), el DT atendió gustoso al diario Hoy, acompañado por dos deportistas, Ezequiel García y Silvia Bergos.

El festival tendrá 16 combates, con una entrada de $70. “Organizar y ser entrenador me gusta más que subir y pelear. Descubrí que ayudando me siento útil. El objetivo nuestro, más que ganar por nocaut, es la contención”.

Todas las peleas

En Villa Elisa pelearán: Rodolfo Alonche (Magdalena) vs. Nahuel Regueiro (El Cruce); Maxi Piñero (Estudiantes) vs. Jonatan González (El Cruce); Ezequiel García (Estudiantes) vs. Juan Manuel Mendoza (Aeropuerto); Silvia Bergos vs. Milagros Corso (Vareadores); Ariel Montenegro (Chacarita) vs. Rodrigo Sandoval (Ateneo Popular); Martín Carreras (Magdalena) vs. Walter Rapán (El Cruce); Fabián Falcón (Estudiantes) vs. Miguel Godoy (Vareadores); Nicolás Márquez (Estudiantes) vs. Jorge Morales (Escuela Maktube); y otras. De fondo, combatirá Emiliano “Pocho” Estrela con Ariel “El Perro” Zayas (Ensenada). Ayer, la mayoría de los boxeadores Pinchas repartía panfletos por las calles de la ciudad.

Maderna quiere sacarle el cinturón al “Yacaré” Sequeira

El próximo sábado, en Luján y con televisación de TyC Sports, el nacido en Los Hornos, Ezequiel Maderna (19° en el ranking del CMB), peleará a diez rounds con la posibilidad de conseguir el título Latino CMB mediopesado. El combate, pactado para las 23, se llevará a cabo en el gimnasio del Colegio Normal de Luján, donde también habrá cinco peleas amateurs. Además, en la categoría crucero se verán las caras el platense Facundo Ghiglione (dos peleas, una ganada por KO) y Esteban López.

El presidente de la FAB estará hoy en Chascomús

Luis Romio, presidente de la Federación Argentina de Box, brindará hoy una conferencia de prensa en Chascomús, teniendo en cuenta que en dicha ciudad se constituirá la Comisión Municipal de Boxeo, que es la que otorga licencias y hace posible el control oficial para estar aptos en las distintas competencias. La Comisión será presentada en un lujoso hotel de la ciudad de la laguna.

Exídolo necesita ayuda

A los 72 años, Miguel Ángel Campanino, exboxeador pampeano que se destacó entre los años 70 y 80, llegando a pelear por el título mundial contra Pipino Cuevas, padece un severo problema de salud, según revelaron sus hermanos.

Campanino, apodado “El Zorro”, está siendo afectado por una enfermedad que afecta su memoria, la cual lo llevó a dejar su comercio.

Un platense se sumó al equipo de Matthysse

Sergio Estrela, a los 30 años, se siente más confiado que cuando arrancó en el boxeo. Visitó la redacción del diario Hoy y adelantó: “En esta vuelta tengo una ventaja grande, estoy en el equipo de trabajo de Lucas Matthysse y en uno de los mejores gimnasios de la Argentina. Hace un mes y medio me fui a Junín, donde estoy alojado y entrenando mejor que nunca”.

Antes de volver al oeste de la Provincia, aprovechó su paso por la ciudad para visitar a los amigos (como su admirador, Oscar “Papón” Regueiro, quien lo acompañó en la nota). “El Enigmático” confesó cómo se dio esta oferta de trabajo: “Fui al cumpleaños de ‘La Hiena’ Barrios y ahí me convenció el promotor Arano para que vaya a entrenar con Kity Barrera y Lucas Matthysse”.

¿Ya tiene fecha para subir al cuadrilátero? Sí: el 15 de octubre.