Colombia - Copa Libertadores

El campeón se despertó y Estudiantes batalló hasta donde pudo en Medellín







































Atlético Nacional superó 4 a 1 al Pincha, que fue de mayor a menor y careció de precisión para definir las jugadas que generó en el primer tiempo

En Medellín, la tierra de Pablo Escobar, Estudiantes cayó en la trampa del equipo del Patrón del Mal…

Con gran ímpetu y firmeza, el conjunto de Nelson Vivas comenzó manejando la pelota a través de Juan Sebastián Verón y llegó a mostrar pergaminos para quedarse con el partido. No obstante, falló en la marca y terminó sufriendo los desbordes de los mediocampistas colombianos, quienes, cuando hallaron los espacios en la espalda de Dubarbier, revivieron el espíritu del actual campeón de América, que desde el año pasado no ganaba un cotejo internacional.

El conjunto albirrojo, que todavía tiene una chance más en la Copa Libertadores, decidió llevar las acciones a terreno adversario en los primeros minutos: Verón jugó rápidamente un tiro libre a los 2’, Iritier ingresó en diagonal al área y el remate se fue cerca del palo.

Nacional respondió con una media vuelta de Daniel Bocanegra dentro del área que encontró bien parado a Mariano Andújar para controlar la definición.

Insistente, el Pincha tocó la pelota con criterio por todo el frente de ataque y Verón manejó los tiempos del encuentro. Con algunas asistencias en profundidad y buen manejo en el centro de la cancha, el capitán del Pincha se encargó de mantener ocupados a los defensores locales. De contragolpe, sin embargo, el elenco de Reinaldo Rueda empezó a resurgir con una definición cruzada de Dayro Moreno, quien ingresó al área de derecha a izquierda provocando la reacción de Schunke para desviar la pelota al córner.

Con el correr del juego, Estudiantes bajó la intensidad y Nacional ganó confianza con la pelota en los pies. Los dos equipos se repartieron golpe por golpe, como dos boxeadores que entraron en calor y empezaron a sentir el rigor de la batalla. En ese contexto, los colombianos encontraron con sutileza la eficacia, para definir a través de Mateus Uribe, quien recibió muy solo un pase de Bocanegra y dejó sin reacción a Andújar.

El Pincha acusó el mazazo y padeció el desgaste en los últimos minutos de la primera mitad. Así fue que Moreno, como aquel malhechor que sorprende a su víctima a la vuelta de la esquina, llegó a definir en el corazón del área, dejando en el camino a Schunke tras una asistencia de Quiñones, quien superó con mucha facilidad a Dubarbier.

A los colombianos les salieron todas las que se le habían negado en los últimos meses. En ese marco, golpearon en el arranque del complemento: otra vez Moreno sacó ventajas ante la marca del lateral zurdo del Pincha y asistió a Ibargüen, quien definió con mucha potencia desde afuera del área.

Estudiantes, afectado por los goles, no bajó los brazos y propuso seguir dando batalla con más coraje que ideas. Iritier llegó a empujar la pelota forcejeando con un defensor a los 21 de la segunda mitad, logrando el descuento. Sin embargo, enseguida Macnelly Torres concluyó una combinación exquisita de toques y decretó el resultado final.

Ahora, el Pincha tiene por delante una hazaña: ganar los dos partidos que le quedan y marcar la mayor cantidad de goles posible para pensar en clasificar. Es una misión difícil, pero como indica su historia, Estudiantes no sabe de imposibles cuando se trata de jugar la Copa…

Colombia, una parada siempre difícil

Estudiantes volvió a caer en tierras colombianas y por Copa Libertadores. En la edición 2015, su anterior presentación en este certamen, empató ante el mismo rival de ayer, pero luego cayó en octavos de final, 2 a 1, ante Santa Fe, y quedó eliminado.

El último triunfo del Pincha en este país se dio en 1968, con el equipo que ganó la primera Libertadores ante Deportivo Cali.

LA SINTESIS:

Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Mattheus Uribe; Macnelly Torres, Rodín Quiñones, Andrés Ibargüen; Dayro Moreno.

Director técnico: Reinaldo Rueda.

Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Leandro Desábato, Jonathan Schunke, Sebastián Dubarbier; Rodrigo Braña, Juan Sebastián Verón, Juan Bautista Cascini, Javier Iritier; Lucas Rodríguez y Lucas Viatri. Director técnico: Nelson Vivas.

Goles: en el primer tiempo, a los 35 minutos, Mattheus Uribe (AN) y, a los 42, Moreno (AN). En el segundo tiempo, al minuto, Ibargüen (AN) y, a los 21, Díaz (AN), en contra; a los 24, Torres (AN).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 6 minutos, Juan Cavallaro (E) por Rodríguez; a los 13, Javier Toledo (E) por Viatri; a los 20, Santiago Ascacíbar (E) por Verón; a los 31, Aldo Leao Ramírez (AN) por Torres; a los 32, Luis Ruiz (AN) por Moreno y, a los 37, Elkin Blanco (AN) por Uribe. Estadio Anastasio Girardot.

Arbitro: Diego Haro (Perú).