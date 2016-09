“El Chapu me aconseja y me ayuda un montón”







Santiago Ascacíbar visitó la redacción del diario Hoy y analizó las posibilidades de Estudiantes en la Copa Sudamericana. También hizo referencia a la chance de jugar su primer partido de titular junto a Rodrigo Braña. El cóctel perfecto entre experiencia y juventud

Como hace un año, cuando jugaba en Reserva, Santiago Ascacíbar sigue viajando todos los días desde Villa Elvira hasta City Bell para entrenarse con Estudiantes.

Ahora lo hace con la Primera, pero eso no le alteró la rutina: vive con sus padres, no se compró un auto importante y mantiene a los mismos amigos y relaciones afectivas de hace 12 meses atrás. Eso se llama contención.

Es “El Ruso” para los amigos. Y “La Joya” para los dirigentes de Estudiantes, que preparan otra rutilante transferencia a fin de año, asumiendo que Ascacíbar tiene destino europeo.

Ayer, a horas de levantar vuelo a Córdoba, la figura del Pincha recorrió las instalaciones del diario Hoy y dejó un mensaje esperanzador para la formación de las futuras generaciones.

No todo está perdido…

—¿Qué dejan de enseñanza jugadores como Desábato o Braña dentro del vestuario?

—Compartir vestuario con el Chapu es una sensación muy linda. Tanto él, como el Chavo Desábato o Damonte aportan tranquilidad. La verdad es que no hemos jugado aún un partido oficial con Braña, pero es bueno tener a grandes jugadores al lado. El Chapu me aconseja, me da indicaciones, me ayuda un montón. A mí no me molesta que me comparen con Braña, a él le debería molestar. Es él quien ganó grandes cosas, a mí me falta mucho.

—Pese al resultado, ¿qué te dejaron los Juegos Olímpicos?

—Todo lo que nos pasó en Río de Janeiro formó parte de una experiencia muy rica. Estar rodeado de grandes deportistas y almorzar con Usain Bolt, Novak Djokovic o Rafael Nadal era realmente algo increíble. Me hacía pensar que el sacrificio había valido la pena y que por algo había llegado hasta ese lugar. Fue algo extraordinario, que se puede volver a repetir, uno nunca sabe.

— ¿Qué recordás de 12 de Septiembre?

—De chico se juega simplemente por gusto. A medida que uno va creciendo, se va dando cuenta de otras cuestiones y se imagina cosas grandes. De 12 de Septiembre tengo recuerdos muy lindos. Trataba de divertirme en ese club. Recuerdo mucho a Nelson Lorenzeti, quien estuvo con un técnico muy querido que ya falleció.

—¿Soñás con jugar en Europa?

—Esos sueños también están. Ir a Europa es una meta que tiene todo jugador, desde que está en divisiones inferiores. Ojalá algún día se me pueda dar, como también a mis compañeros. A mí me pone feliz que me feliciten mis viejos, mis abuelos; esos saludos son los que más valen.

—¿Otra de tus metas es jugar la Libertadores con Estudiantes?

—Sí, mi sueño es jugar la Libertadores y vivir ese entorno, que dicen que es tan lindo. Me gustaría quedarme, más allá de que llegue alguna oferta. Eso lo manejará mi representante, pero mi deseo es quedarme.

— ¿Y la Selección?

—Son todas sensaciones muy lindas. Debe ser algo hermoso estar en una Eliminatoria, imagino que tiene que ser especial. Me pasó en los Juegos Olímpicos: si bien no nos fue bien, llevar la celeste y blanca resultó una experiencia inolvidable. No pienso sobre cómo marcaría a Messi en un entrenamiento, no sé como actuaría ante él. Sé que lo respetaría por cómo es como persona y jugador.

En la entrevista realizada en el estudio de Radio Gol, en el programa El Clásico, Santiago Ascacíbar dejó un mensaje esperanzador para las futuras generaciones de jugadores.

“La verdad es que el cariño de la gente es muy lindo, cuando los escucho decir mi nombre tengo una sensación muy hermosa. Cuando veo a la gente que se pone loca por el juego o las situaciones que se vienen dando, es algo increíble. Inevitablemente te cambia la rutina jugar en Primera; salís a la calle y te reconocen enseguida. Todo se dio muy rápidamente, yo me tengo que ir acostumbrando. Apenas tengo 19 años”, relató el vecino de Villa Elvira.