El Chavo Desábato habló sobre el presente del equipo y lo que se viene

El Chavo Desábato brindó una conferencia de prensa esta tarde en el Country de City Bell en la que brindó detalles sobre cómo se viven estas jornadas, sobre Foyt y el nuevo cuerpo técnico.

“Después del torneo pudimos tener solo dos o tres días de descanso y ya volvimos a entrenar para Potosí. Después muy poco descanso así que no pudimos tener las vacaciones que hubiesen venido bien por el desgaste que fuimos acumulando”, sostuvo el referente de la defensa del Pincha.

“El cuerpo técnico trata de darle forma a la parte física, esta semana fue dura tal como nos había anticipado el profe ya que nos cargamos las piernas. Después del viernes vamos a aflojar un poco para la revancha por Sudamericana. Luego otra vez vamos a tener un parte de por lo menos 15 días”, manifestó.

En relación a la función de Fotyh, el defensor dijo: “Juan jugó pero pero los números de los que se hablan hacen que la situación sea difícil. Es un chico muy joven pero bien, es de pensar y no actúa a la ligera. Es muy inteligente y da la tranquilidad de que hace las cosas a conciencia. Me dijo que no quería ir a Rusia porque prefiere otros mercados, tiene que estar tranquilo, se lo ve muy bien en los entrenamientos”.

Acerca de la metodología de Gustavo Matosas, destacó:” Es de tener diálogo con el jugador, estamos haciendo mucho físico pero también fútbol. Le marca mucho a los pibes y recién nos estamos conociendo, en cuanto al equipo es bastante práctico y de a poco le va dando su forma y concepto”.