“El Chino Benítez nos dio la clave y lo pudimos entender”

La figura de la victoria ante Godoy Cruz, Sebastián Dubarbier, tomó contacto con este medio al arribar a Buenos Aires. Jugando como volante, se transformó en una pieza fundamental del Pincha

Llegó en el verano tras reiterados pedidos de Nelson Vivas en diferentes mercados de pases. Dueño de una larga trayectoria en el fútbol europeo, con inicios en Gimnasia y un breve paso por Olimpo de Bahía Blanca, Sebastián Dubarbier empieza a ganarse el cariño de la gente de Estudiantes a base de buenos partidos y sacrificio. Su participación en jugadas determinantes y un gol clave, como el del jueves en Mendoza, hicieron cambiar de opinión a los fanáticos del Pincha sobre el rubio defensor.

Con 31 años, el oriundo de Tolosa y pareja de Vanesa (hija de Alejandro Sabella, extécnico campeón con Estudiantes), comienza a encontrar su lugar en el mundo, que sería el Country Club de City Bell. El jugador se tuvo que volver del Viejo Continente por cuestiones familiares y Estudiantes apareció en el horizonte. Sus hijos, a quienes se ha visto en redes sociales con remeras de Estudiantes, están felices por la actualidad del padre.

—¿De volante encontraste tu puesto?

—Le sirvió al equipo para estar más compacto en un esquema más defensivo. Yo estoy para sumar siempre.

—¿Considerás que las críticas fueron desmedidas?

—Me han criticado mucho. El defensor está en la última línea y a veces queda expuesto en los goles rivales. Fue una sumatoria de cosas. Creo que soy lateral y puedo rendir más en esa función.

—¿Te sentís cómodo?

—Sí, me estoy entendiendo muy bien con Lucas Diarte, quien está teniendo un nivel bárbaro. Mientras el técnico lo pida, voy a seguir como volante.

—¿Qué te dicen tus compañeros?

—Me está tocando ser parte de la generación de los goles y me pone muy contento.

—¿El plantel ya conoce tus características?

—Sí, los chicos ya saben que me la pueden tirar larga porque voy a picar. Por suerte pude llegar el jueves y definir al palo más lejano de Rodrigo Rey

Victoria clave

—¿Fue uno de los triunfos del año?

—Fue un partido difícil, habíamos ganado un solo encuentro de visitante este semestre (ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil) y era muy importante para nosotros obtener los tres puntos.

—¿Qué cambió con Benítez?

—Como dijo el Chino cuando agarró el equipo, había que hacer las cosas simples después de una semana difícil. Nos dio la clave para estos partidos y lo pudimos entender.

—¿Tienen mayor confianza ahora?

—No creo que haya cambiado mucho después de la salida de Nelson Vivas, los números eran buenos. Lamentablemente, el partido contra Pacífico fue una catástrofe para todos, pero ya la supimos revertir.

El objetivo principal

—¿Ya se sienten en la Libertadores del año que viene?

—No podemos festejar nada hasta que no entremos en la Copa de 2018. Tenemos que jugar una “final” más e ir por todo.

El nuevo DT

—¿Qué sabés de Matosas?

—Todavía no pudimos conocer a Gustavo. Por lo que me han contado, ha ganado muchas cosas y tiene personalidad, eso me gusta mucho.

Desde el barrio de Tolosa, un alumno ejemplar

Sebastián Dubarbier fue el único futbolista que llevó su computadora portátil a Mendoza. En el vuelo de ida, donde la concentración debe ser máxima, el defensor, ahora volante, observó durante todo el viaje imágenes del cotejo ante Belgrano y también recortes de jugadas de Godoy Cruz.

A partir de la importancia del trabajo previo a cada cotejo, el oriundo de Tolosa no dejó ningún detalle librado al azar y, a pesar de ser burlado, de buena manera, por sus compañeros, demostró estar comprometido. Finalmente, fue la figura del elenco de Leandro Benítez ante el Tomba.