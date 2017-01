“El club tiene dos estrellas y una es por esta Copa”

Al cumplirse un nuevo aniversario de la obtención del último título oficial de Gimnasia, Javier Lavallén, arquero y pieza clave de aquel equipo, dialogó con El Clásico sobre la final contra River y lanzó un mensaje revalidando el logro

Los recuerdos afloran por sí mismos. Solo fue necesario comentar que la charla iba a girar en torno a la obtención de la Copa Centenario para que Javier Lavallén esbozara una sonrisa y recordara las imágenes que, a pesar del paso del tiempo, aún están latentes.

Es que hoy, hace exactamente 23 años, Gimnasia derrotaba a River por 3 a 1 en un estadio del Bosque desbordado de hinchas y, de esta manera, se quedaba con un título que quedó marcado a fuego para todos los Triperos.

El Lolo, arquero titular del Lobo en aquella calurosa tarde y pieza clave en la definición al detenerle un penal a Guillermo Rivarola, compartió sus sensaciones con El Clásico sobre aquella conquista.

—¿Qué recuerdos surgen después de tantos años?

—Muchos. Para todos los que integramos ese plantel, el título significó haber quedado en la historia. Para los que nacimos en Gimnasia, fue muy importante, nos marcó para toda la vida.

—¿Fue el partido más importante de tu carrera?

—En realidad, fue el más importante de mi vida. Nacer en el club, debutar en Primera, jugar una final y ganarla resulta algo insuperable. Aunque después llegaron muchos partidos trascendentales, con el paso del tiempo, este duelo con River es el que más recuerdo.

—¿En qué momento sentiste que eran campeones?

—A medida que avanzábamos en la competencia, aumentaba la ilusión, pero no mucho más que eso. Yo tenía 19 años y no tomaba conciencia. Recuerdo que llegamos muy enteros como grupo; la mayoría había surgido de las Inferiores y eso representaba un plus.

—¿El penal cambió el partido y tu vida?

—Sin duda. Al hincha de Gimnasia le quedó grabado, me asocia con ese penal atajado. Fue muy importante porque estábamos 0 a 0 y sirvió para levantar al equipo.

—¿Pensás que los reconocieron con el paso del tiempo?

—Creo que aún no logró el reconocimiento que debería tener. El club tiene dos estrellas y una es por esta Copa. Los hinchas de Gimnasia no tenemos muchos campeonatos para aferrarnos, pero, cuando me dicen que no salimos campeones, yo les retruco que ganamos la Copa

Centenario. Fue un certamen oficial y debe contabilizarse. Estas cosas sirven para la historia de la institución; hay que valorarla. Muchas cosas tienen que cambiar para que Gimnasia sea el club que queremos y salga campeón nuevamente.

“Era un grupo de enormes jugadores”

Por Hugo Romeo Guerra

Ante todo, agradezco a Gimnasia por la oportunidad de haber jugado allí. Fue mi primer club y me hice conocido en el fútbol por el Lobo. Fueron años inolvidables.

La obtención de la Copa Centenario fue lo máximo para todos. Teníamos un gran equipo y logramos ese campeonato. Al estar el título avalado por la AFA, los hinchas festejaron llenando la cancha y manifestándose en cada rincón de la ciudad.

Era un grupo de enormes jugadores. Tengo el recuerdo latente del gol que me tocó hacer en esa final. En este certamen solamente jugué ese partido porque estaba convocado a la selección de Uruguay, así que todo el mérito fue de los muchachos, yo aporté mi granito de arena.

A pesar de estar viviendo en Arrecifes, sigo en contacto con varios de los muchachos y siempre sale el recuerdo de este título, que fue tan importante para el club.