“El deporte me salvó de la depresión”

Julio Velasco, entrenador de la Selección masculina de vóley, visitó uno de sus clubes de origen, Universitario. El DT trotamundos desplegó todo su conocimiento sobre liderazgo en la sede de la U

Como aquel hijo pródigo que visita nuevamente su tierra de nacimiento, Julio Velasco arribó ayer a la sede del club Universitario, escoltado por el presidente, Marcelo Galland. “Es un gusto volver, porque en este gimnasio empecé a jugar al vóley. Me emociona venir a mi ciudad”, fueron las primeras palabras del actual entrenador del combinado nacional.

Con motivo de brindar una charla sobre “Liderazgo deportivo y gestión de equipos de trabajo”, en un encuentro de capacitación, Velasco desplegó todo su conocimiento al respecto.

“Siempre me quedo con las ganas de estar más tiempo en La Plata”, expresó el exentrenador de Ferro. En cuanto a Universitario, club que albergó el encuentro en su sede de calle 46 entre 2 y 3, signó: “Es uno de mis dos clubes, el otro es Estudiantes. Acá viví mi adolescencia y la mayor parte de mi vida”.

Por otro lado, Velasco expresó su visión sobre el rol del deporte: “En un momento negro de mi vida, pero también de todos los argentinos, tuve la suerte de empezar a entrenar y me refugié mentalmente en el ambiente del vóley”. El exseleccionador de Irán e Italia rememoró: “En aquel momento (durante la última dictadura militar) no pude volver a la Facultad. El vóley me salvó de estar deprimido, con sensaciones positivas”.

De cara a la World League

Quien obtuvo el Oro en los Pana­mericano de Toronto 2015, no perdió la oportunidad de expresarse sobre el momento del seleccionado que dirige. “Nuestro objetivo general es llegar al modo estable como equipo, no a un resultado preciso. No somos un equipo físico”, enfatizó el técnico de 65 años.

En referencia al desenvolvimiento en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Velasco señaló: “La experiencia sigue presente. Luego de los Juegos, hicimos un balance específico y estadístico que fue positivo. Tuvimos el mejor bloqueo de los Juegos. Debemos ver que nos faltó, además de mala suerte”.

Por último, el entrenador marcó: “La idea es consolidar el equipo y ver qué nos falta para acercarnos al nivel de competencia. Hay que pensar qué hacer para mejorar y llegar más allá”.