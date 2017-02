El desafío de Mazzola en el Lobo: “Quiero ganarme otra vez un lugar”

Tras un 2016 con poca acción, debido a la suspensión en el clásico de verano y las lesiones, el delantero jugó de arranque con San Lorenzo y se puso en carrera por la titularidad

El pasado 10 de febrero se cumplió un año de un momento difícil para Nicolás Mazzola. En esa misma jornada pero de 2016, el Tribunal de Disciplina lo sancionó con ocho fechas de suspensión por los incidentes en el clásico con Estudiantes disputado en La Feliz, lo que dio inicio a una temporada que lo tuvo afuera de las canchas, incluyendo las lesiones.

Sin señales de los inconvenientes en su rodilla y con la mente puesta en el futuro, el delantero, que después de varios meses jugó desde el arranque, se metió de lleno en la pelea por la titularidad y dialogó con El Clásico tras su buena actuación ante San Lorenzo.

—¿Recordás el anterior partido en que habías sido titular?

—Lo intentaba recordar con mis compañeros. Creo que el último fue ante Newell’s (en la sexta fecha, el Lobo cayó 1 a 0 en Rosario), antes de la lesión en los meniscos.

—¿Fue un 2016 complicado?

—Me tocó transitar un año difícil, pero son cosas que pueden pasar en este tipo de trabajo. Ya lo deje atrás. Ahora estoy metido en este nuevo desafío de ganarme otra vez un lugar.

—¿Cuál es la evaluación que hiciste de tu rendimiento del sábado?

—Lo digo con frecuencia: me encantaría tener diez ocasiones de gol por partido, pero no siempre se puede. Cuando no logro generarme chances, trabajo para el equipo, intentando achicar espacios, recuperar la pelota, aguantarla o llevarme marcas. Aunque no haga goles, si cumplo con esas tareas, quedo conforme.

—¿Fue un triunfo que alimentó la confianza?

—San Lorenzo es un equipo de jerarquía que está peleando arriba y le ganamos con justicia. Es un buen punto de partida. El segundo tiempo fue mejor que el primero. Mostramos cosas interesantes a lo largo de todo el partido.

—¿Llegan en buenas condiciones al “debut”?

—Tenemos una semana larga para entrenar. Ojalá se reinicie el torneo, creo que llegamos bien preparados. Debemos mejorar algunas cosas que se solucionan con el propio rodaje de la competencia, pero somos optimistas.

—¿Te posicionaste en la lucha por la titularidad?

—Por suerte pude hacer fútbol y estar a la par de mis compañeros. Después, pienso que la competencia por el puesto es sana. En el plantel de Gimnasia hay buena gente, eso estimula para hacer las cosas bien.