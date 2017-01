El desafío del argentino que irá por la gloria en el Dakar

En la jornada de hoy, la competencia más exigente del planeta comenzará a desandar su camino en Asunción. Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Jatón, piloto del único auto eléctrico, dialogó en exclusiva con diario Hoy

Es muy gratificante que todo el mundo se interese por el rendimiento del auto y se involucre con esta energía renovable”, comenzó diciendo en la nota con este medio Ariel Jatón, piloto argentino que manejará el único auto eléctrico en el marco de la competencia que comenzará en la mañana de hoy en Asunción. El porteño afrontará por segunda vez el desafío de manejar un coche totalmente diferente a los vehículos convencionales del Dakar.

Esta novedosa propuesta del equipo Acciona, que alcanza ya su tercera participación en este aclamado evento deportivo, hace referencia, según las normas de seguridad y tecnología de FIA-ASO, al primer automóvil “100% eléctrico y 100% cero emisiones” del Campeonato Mundial de Rally, siendo el único que no consumirá una sola gota de combustible fósil.

Jatón, quien reside desde hace 16 años en la ciudad de Barcelona (sede del equipo al que representa), deslizó sus sensaciones en diálogo con este medio, a pocas horas del comienzo de la actividad.

—¿Qué te genera conducir un auto de estas características?

—Es increíble. Manejar un auto eléctrico es muy diferente a lo que ocurre con un auto convencional. Es muy divertido, porque la entrega de potencia y par motor es inmediata, lo que hace que el comportamiento en todo terreno sea muy bueno. En las dunas y en los caminos muy rotos funciona de forma fantástica.

—¿Genera una atracción especial en los espectadores y en la organización?

—No nos consideramos el centro de atención, aunque sí es cierto que despierta interés en el público en general y también en la organización de la prueba. Lo percibimos claramente. Estamos muy ansiosos, con ganas de que comience ya.

—¿Cuándo comenzó la pasión por el Dakar?

—Es una carrera que me apasionó desde muy pequeño, ya que a los 12 años mi padre y mi hermano comenzaron a correr en Todo Terreno y yo pasé a ser parte del equipo, ayudándolos en todo lo que podía. En este ámbito, la mira siempre estuvo puesta en el Dakar. Hice hasta lo imposible durante muchos años con la ilusión de estar en la competencia y me mudé a Europa para trabajar en algún equipo y poder asistir. Por suerte, pude comenzar como mecánico en 2004, hasta concretar el sueño de manejar el coche eléctrico.

—¿Cómo fue la preparación?

—Siempre es igual, trabajando duramente en el taller de Barcelona entre 14 y 16 horas diarias, lo que me mantiene en un muy buen estado físico y me permite estar bien enfocado para no bajar los brazos y seguir adelante.

—¿Cuál es el objetivo del equipo?

—La gran meta que nos planteamos es terminar el Dakar. Debemos demostrar que la energía limpia es capaz de completar la prueba, para que la sociedad pueda cambiar en el día a día las costumbres y utilizar la energía renovable, que es capaz de lograr cualquier cosa en el planeta. Será durísimo, como siempre, pero estamos preparados para lograrlo.

Cumplieron en Asunción y ponen primera

No fue un domingo más en Asunción. Pese a que se trató del primer día del año, cuando generalmente todo está “muerto”, la ciudad se movió a ritmo de día de semana. En las calles, en las plazas y, sobre todo, en la base del Rally Dakar, ubicada en la sede de la Conmebol, muy cerca del Aeropuerto Silvio Pettirossi.

En ese sentido, periodistas, mecánicos, asistentes y corredores terminaron por completar el proceso administrativo y asistieron a la ceremonia de apertura, que se desa­rrolló frente al Palacio Presidencial.

No hubo muestras de la potencia que pueden entregar estas máquinas, pero sí fue el momento justo para conocer a cada uno de los aventureros: un total de 319 tripulaciones, tras completar los trámites correspondientes, quedaron listas para el inicio de la apasionante competencia.

De esta forma, con todos los detalles consumados, en la jornada de hoy, desde las 8 (horario pautado para la largada de la primera moto), comenzará el Rally propiamente dicho. Se trata de la primera etapa de velocidad, entre Asunción y Resistencia: serán 454 kilómetros de recorrido, de los cuales 39 serán cronometrados.