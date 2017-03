Entrevista Exclusiva

“El dolor por mi salida del Lobo aún es grande”

En diálogo exclusivo con El Clásico, Pedro Troglio se refirió a las sensaciones cruzadas que lo invaden a horas de enfrentar a Gimnasia, su alejamiento del club y la posibilidad de volver en el futuro

No será un partido más para Pedro Troglio. Aunque el profesionalismo lo obliga a despojarse de los sentimientos y la necesidad de Tigre lo impulsa a tener que quedarse con los tres puntos, enfrentar a Gimnasia, el club que lo adoptó como ídolo y con el que transitó tantos años como jugador y técnico, tiene un sabor especial, con sensaciones encontradas, porque además de los colores tendrá enfrente a jugadores con los que consiguió el ascenso a Primera división, como Facundo Oreja, quien debutó en la máxima categoría de su mano, Lucas Licht, Fabián Rinaudo y varios juveniles que hoy forman parte del plantel albiazul.

A horas del duelo entre Gimnasia y Tigre, el exentrenador del Lobo dialogó con El Clásico sobre sus emociones; el presente del Matador; lo que significará para él enfrentarse al club del que son hinchas sus hijos y su mujer; su salida de la institución y, por supuesto, la posibilidad de volver.

—¿Qué significa enfrentar a Gimnasia?

—Sin lugar a duda, siempre es especial, pero no solo por un partido de fútbol. Va más allá de todo eso, porque vivo en la ciudad, mi familia es hincha y permanentemente hay una vinculación con el club. Seguramente será duro, pero ya me ha tocado enfrentarlo cuando dirigí a Independiente y Argentinos Juniors. Son cosas que uno tiene que pasar en algún momento.

—¿Cómo ves al equipo de Alfaro?

—A Gimnasia lo veo bien. Es un equipo que va a ganar los partidos que debe ganar, empatar los otros y perder los que quizás figuran difíciles en la previa, aunque esto es fútbol, no es matemático y puede cambiar. Ahora, una vez que el club se tranquilice y organice todo, logre encontrar una estabilidad económica y el plantel se ocupe únicamente de jugar, va a dar ese salto de calidad que todos están esperando.

—¿Tigre llega con más obligaciones?

—Habíamos cerrado el año pasado con buenos resultados, estábamos en un muy buen momento, pero este ciclo lamentablemente no fue el mejor. Jugamos bien, pero perdiendo. Cuando eso sucede, el comentario final siempre se queda en el resultado y no tanto en el rendimiento. Tenemos la necesidad de volver a ganar teniendo en cuenta que se viene un arranque complicado.

—¿Se te cruzó la posibilidad de volver al club?

—La verdad que por el momento no me lo puse a pensar. Es todo muy reciente. Estoy en Tigre haciendo un buen trabajo y no voy más allá de eso. El dolor todavía es grande, no me olvido en qué condiciones llegué al club y cómo se encontraba cuando me fui.