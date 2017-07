El equipo argentino retiró del Mundial a Martín Naidich por una sospecha de doping

El nadador Martín Naidich fue retirado del Mundial de Budapest, Hungría, luego de que la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) recibiera un correo electrónico de la Federación Internacional (FINA) que daba cuenta de un "resultado adverso" en una muestra de dóping.

"Recibimos la información de que Naidich tuvo un resultado adverso de una muestra y lo retiramos de la competencia. Se le retiró la credencial y lo contuvimos. Pero la verdad es que no tenemos información oficial sobre el tema", declaró Raúl Araya, jefe del equipo argentino de natación y vicepresidente de la CADDA, a la señal de cable TyC Sports desde Budapest.

Si bien Naidich no está suspendido, el equipo argentino decidió retirar al nadador del Mundial. "Queremos pregonar el juego limpio. Es la política que tenemos en nuestro deporte y en el Comité Olímpico Argentino. Aunque aún no esté notificado por la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), preferimos apartarlo. No es que lo juzgamos, al contrario, lo estamos conteniendo", agregó Araya.

El team manager contó con relación al dóping que "hace ocho años venimos llevando adelante procedimientos de análisis en todos nuestros campeonatos argentinos, bajo el lineamiento de las normas WADA y de nuestro Comité Olímpico Argentino. En ese tiempo tuvimos dos positivos y actuamos inmediatamente".

Araya aclaró además que “cuando se hace un análisis, una copia del documento le queda al deportista y el resto es del organismo de control, en este caso, la ONAD. Nosotros pedimos que se realicen los controles, pero son ellos los que deciden a quiénes se evalúa, los que toman las muestras y remiten las pruebas al laboratorio del exterior porque el de Argentina no está habilitado. Si hay un resultado adverso, ellos nos deben notificar a nosotros. Hasta ahora no hemos recibido nada oficial”.

El porteño Naidich, de 26 años, compitió en los 400 y 800 libres del Mundial de Budapest, y en ninguna de las pruebas accedió a semifinales. Mañana debía correr los 1.500 libre, pero no lo hará.