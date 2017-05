“El equipo demostró respuesta física y se ganó, que es importante”

El entrenador destacó tras la victoria la capacidad de recuperación física del plantel luego de la seguidilla de partidos y viajes, que incluyó la excursión a Medellín y Bahía Blanca: “Ganamos y eso es lo importante. Además, el equipo mostró respuesta física”, dijo. Y agregó: “Hoy (por ayer) no rendimos como esperábamos, pero se lo atribuyo al gran desgaste que vienen teniendo los jugadores”.

Después, el DT se refirió al buen presente del goleador de la noche, Aguirregaray, clave en este semestre: “Es cierto que se termina su contrato, pero las renovaciones también dependerán del presupuesto”, indicó.

Braña será baja: ¿se adelanta el regreso del Rusito?

Rodrigo Braña llegó ayer a la quinta tarjeta amarilla ante Unión y no podrá jugar el sábado ante Lanús. Si bien el técnico tiene en consideración a Iván Gómez, no se descarta que se pueda adelantar el regreso a la titularidad de Santiago Ascacíbar, quien llegará en las próximas horas a la Argentina y se le había designado una licencia temporaria tras participar del Mundial Sub 20.

Viatri y Damonte, otros dos con molestias

Viatri y Damonte dejaron la cancha en los primeros minutos del complemento por distintas molestias. El delantero salió con un dolor en el tobillo y es duda para el sábado, mientras que el mediocampista se retiró con una dolencia muscular y será evaluado.