“El equipo mostró dos versiones”

El entrenador de Gimnasia, Gustavo Alfaro, analizó el funcionamiento tras haber igualado ante Los Andes. “No tenemos buen recambio”, advirtió

La prioridad de Gustavo Alfaro es analizar rendimientos y no resultados en los amistosos de preparación. Por tal razón, más allá de que Gimnasia no haya podido ganarle a Los Andes, elenco que se prepara para el torneo de la B Nacional, la preocupación del entrenador albiazul estuvo centrada en la producción del equipo, sobre todo en la segunda parte, en la que fue superado por el rival. Sin embargo, también valoró lo hecho en la etapa inicial.

“Tuvimos dos versiones. El primer tiempo fue bueno, pero luego, cuando hicimos los cambios e improvisamos puestos con cuatro delanteros en la mitad de cancha, fallamos. Allí se notó que no tenemos buen recambio y eso permitió que Los Andes se instalara en nuestro campo y, con pelota parada, nos empatara”, arrancó en conferencia de prensa.

“Hubo cosas mejores que frente a Temperley, aunque contra Arsenal hicimos otras y jugamos mejor. Los cambios conspiraron contra la tenencia de la pelota. Sin Lobos y con Alemán cansado, tenía pensada una idea pero después Rinaudo pidió el cambio y ahí tuve que modificar todo. Hicimos entrenamientos con mucha carga, porque no pensábamos que se iba a jugar por la lluvia. Eso, sumado al calor que hizo, repercutió en el rendimiento”, agregó.

Además del análisis del partido, Gustavo Alfaro hizo mención a la nueva lesión que sufrió Mauro Matos, uno de los dos refuerzos que llegaron y que probablemente no esté en condiciones para el debut: “Me preocupa más que nada porque tenemos expectativas en él, ya que se hizo un esfuerzo muy grande para contratarlo. Él arrastraba una tendinitis pero no manifestó eso, sino que es otra cosa. Lamentablemente, no lo podemos terminar de poner a punto, ni desde lo físico ni en lo futbolístico”.

Por último, se refirió al almuerzo con Gabriel Pellegrino, el presidente albiazul, que se llevó a cabo el viernes al mediodía: “Hablamos todos los días. Él me pone al tanto de lo institucional y lo que sucede en AFA, y yo de todas las cuestiones referidas a lo deportivo”.

Matos, desgarrado y en duda para el debut

Los estudios por imágenes arrojaron que el delantero de Gimnasia, Mauro Matos, sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que su presencia está en duda para el reinicio del campeonato.

De acuerdo a los tiempos de recuperación, y siempre y cuando el torneo arranque el viernes 3 de marzo, el delantero llegará con lo justo al duelo ante Quilmes.

Por otra parte, Juan Ignacio Silva, quien tuvo que dejar el campo de juego en el cotejo que llevaron a cabo los suplentes, sufrió una distensión en el posterior de la pierna izquierda y también tendrá varios días de recuperación.