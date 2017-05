El esfuerzo tiene su premio

Lautaro Cabello tiene 15 años y es de Los Hornos. Corría en el kartódromo de Lezama, pesando 110 kilos. Adelgazó y dio el salto de categoría a Fórmula 4. Sueña con llegar al TC

Muchos buscan la receta para poder lograr sus objetivos en la vida cotidiana. Algunos deben bajar de peso para sostenerse en una actividad específica. Este, es el caso de Lautaro Cabello, oriundo de Los Hornos, que llegó a pesar más de 100 kilos, corría en karting y hoy debutará en Fórmula 4.

Los médicos le recomendaron que adelgace por cuestiones de salud. Él no hizo lugar a la petición de los profesionales y confió en lo que más lo motiva: el automovilismo.

El joven, de quince años, corre desde los once en karting. En marzo de 2016, pasó de la categoría escuela junior a cadetes, pero no pudo sacarse de encima el lastre que le generaba el sobrepeso. Cabello obtenía buenos posicionamientos en las carreras pero no podía mejorar debido a que su físico lo condicionaba.

Pese a esto, recién en septiembre comenzó a realizar la dieta respectiva y los resultados estuvieron a la vista. En ocho meses adelgazó 40 kilos repuntó y logró mejorar su performance en pista. Hoy debutará en la categoría de autos fórmula, como parte del premio al esfuerzo.

Lautaro se acercó a la redacción de este medio y contó su historia en torno a su pasión por el automovilismo.

—¿Cómo fue que bajaste de peso para correr?

—Empecé a bajar de peso porque con el karting en el que corría tenía 50 kilos de lastre y andaba más o menos. La categoría 110 (escuela junior) era para 150 kilos y yo tenía 200 (entre conductor y auto). Cuando pasé a la cadetes, la categoría era de 180 kilos, yo tenía 206. Eran 26 de más y yo pesaba 110. Luego, con el entrenador particular y la dieta respectiva, empecé a bajar.

—¿Te pusiste esa meta solo para poder andar en karting?

—Los médicos me dijeron que baje de peso por temas de salud, pero a mí me importaba solamente correr en karting. Hacía buen tiempo en las carreras pero por el lastre no podía mejorar. Cuando empecé a bajar, repunté en las posiciones. En definitiva, adelgacé 40 kilos.

—¿Fue una motivación adelgazar para seguir compitiendo?

—Todo lo que hice fue para correr en las carreras. No lo hice para seducir a una chica, hacerme el lindo o para ir a bailar. No soy de salir. A mí me gusta ir a correr. Pesaba 110 y ahora peso 70. Solo con la dieta fue posible.

—¿Cuál fue el apoyo que tuviste?

—Creo mucho en Dios y el Gauchito Gil. Tengo una hermana que falleció, que me cuida desde arriba y una cinta roja que puse en el auto.

—¿Cuál es tu sueño?

—Sueño con llegar al TC. Necesito dinero, porque la condición está. Es mucha plata para pasar de categoría. Me haría falta conseguir algunos buenos sponsors o llegar a un contrato con algún equipo.

—¿Pensás dedicarte al automovilismo?

—No quiero que me dé de comer. Lo hago porque me gusta. No busco ganar plata con esto. Quiero estudiar mecánica del automotor e ingeniería en electromecánica para ahorrar y armarme el auto.

—¿Qué te hace sentir este deporte?

—Esto me apasiona, es algo que amo. Es una forma de vida. Por ahí para otro es una estupidez el hecho de correr en un autódromo a 200 o 300 km/h. Eso me encanta, si pudiera ir más rápido, lo haría.

Hoy correrá en Fórmula 4

A partir de las 14, Lautaro Cabello debutará en una final en el autódromo Roberto Mouras. Será televisado por DeporTV y la TV Pública. Por su parte, mañana hará lo propio pero a partir de las 11. En el circuito también se disputarán el TC Pista y el TC Pista Mouras.

Sus inicios en el karting

Como suele suceder con los automovilistas, tanto aficionados como profesionales, sus orígenes radican arriba de un karting. A los 11 años su padre le regaló uno y comenzó a competir en el autódromo de Lezama.