“El éxito alemán es por el proyecto a largo plazo, ellos siempre progresan”

Pablo de Blasis, el platense que hace tres años se destaca en la Bundesliga, analizó con este medio los por qué de los triunfos germanos y habló sobre las diferencias con respecto nuestro fútbol

Que la técnica, que lo táctico, que lo físico... Lo concreto es que, en distintas partes del mundo, el fútbol tiene diferentes formas y concepciones, aunque la esencia no deja de ser la misma. El que juega bien, juega bien en cualquier lado. Ese es el caso de Pablo de Blasis, el platense ex-Gimnasia que hace tres años llegó a la Bundesliga para ganarse el respeto y elogio que pocos argentinos han logrado, justamente en el país más ganador de la actualidad.

Tras haber disfrutado de sus vacaciones en la ciudad junto a su mujer, Agustina, y su hija Josefina, De Blasis, embajador futbolístico en Europa, regresó a tierras germanas para asumir la pretemporada con Mainz. A la distancia, analizó con este medio su presente y las claves del éxito del último campeón mundial, que también se consagró en el Europeo Sub 21 y, recientemente, en la Copa de las Confederaciones.

—¿Cómo viene la pretemporada y en qué hacen hincapié?

—Acá hay una escuela muy particular, se trabaja mucho en lo físico. No hay días seguidos sin tocar la pelota, pero sí con cargas físicas altas para ganar en lo aeróbico. Lo hacemos todos los años.

—¿Sentís que ya te adaptaste al fútbol y la vida en Alemania?

—Sí. La gente me quiere, estoy cómodo, llevo muchos años y mi hija nació acá también.

—¿Por qué hay pocos argentinos?

—Los alemanes están acostumbrados a tener una especie de jefe en todos los ámbitos y los subordinados aceptan todas las decisiones. En cambio, los argentinos, españoles, italianos y latinoamericanos en general, por cuestiones de la personalidad, tal vez confrontamos y no tenemos la disciplina que tienen ellos. Por eso contratan asiáticos o europeos nórdicos, porque confían más en su comportamiento, pero cuando te conocen bien, te quieren, respetan y rompés con eso.

—¿Cuál es la clave de su éxito?

—El éxito alemán es por el proyecto a largo plazo, ellos siempre progresan. Después de los fracasos que tuvieron, siempre miraron para adelante. Quisieron cambiar el fútbol para siempre y apuntaron a progresar. También pierden finales, pero nadie dice nada por todo lo que siguen logrando. Siempre quieren estar en esas instancia, saben que hacen bien las cosas.

—¿Hay mucha diferencia en el fútbol base con respecto al nuestro?

—Trabajan mucho la técnica. Siempre van a tener orden táctico y disciplina. La sociedad germana, en general, también se refleja en el fútbol, ellos nunca se relajan y dan todo.

—¿Qué opinan de nosotros?

—No opinan de otros países. Se observan y son autocríticos de sus propias acciones.

—¿Profundizan en algo especial, como lo físico, la técnica o táctica?

—Hay técnicos de todos los estilos. La mayoría piensa en lo físico y táctico, como las estadísticas y números de los softwares. Hay otros que buscan la técnica, pero no dejan de lado los datos, porque es más preciso para remarcar las fallas.

—¿Qué diferencias seguís encontrando entre un fútbol y otro?

—En la Argentina es más friccionado y acá es más dinámico. Me gustaría que en nuestro país las canchas estén bien, el césped en perfectas condiciones y mojadas, porque cuando están mal, el fútbol se arruina bastante.

—¿Cómo lo ven a Joachim Löw?

—Es un referente. Lo respetan mucho porque siguió con un proyecto. Tiene una gran capacidad. El otro día declaró que sería un error llevar a los mismos al Mundial porque el fútbol progresa y, si no cambian, no podrían ser mejores.

Su vida como padre

“Nos cambió la vida a toda la familia. No en algo específico, sino en la manera de ver todo. Los jugadores, cabezas de pelota, pensamos que el mundo del fútbol es todo, pero con esto te das cuenta que no es tan así”.

Mainz 05

“Estoy muy bien. Intentaré mantener la línea en la que vengo jugando. El jugador, hasta que se retira, tiene algo para aprender o mejorar. Cambiamos el entrenador, así que nos adaptaremos a su idea y al cambio. Es un desafío nuevo”.

Gimnasia

“Hubo progresos. Esta dirigencia tiene las especificaciones de cada área y generó nuevos socios. Me pone contento que el club mantenga una línea y esté ordenado”.

La Selección

“Desde que llegué, me entrené para una posible citación. El año pasado estuve cerca, pero con todos los cambios no sé dónde estoy parado. Es mi objetivo y no va a cambiar mi manera de entrenar. Es el sueño de mi vida”.