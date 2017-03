“El fin de semana que viene arranca”

Tras otra jornada de idas y vueltas, se confirmó que el próximo viernes volverá el fútbol en la Argentina

El fútbol argentino sigue dando sorpresas y el paro de jugadores continúa. Al cierre de esta edición, Nicolás Russo, presidente de Lanús, confirmó que era imposible jugar hoy y mañana, luego de una jornada que arrancó a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, en donde se buscó llegar a un acuerdo con el gremio de los jugadores.

“La semana que viene se jugará la decimoquinta fecha”, afirmó Russo. Además, añadió que el fondo solidario no correrá. La información indica que el lunes o martes se depositará el resto del dinero adeudado en las cuentas de los jugadores para que el gremio acceda a levantar la medida. Sobre lo que pueda ocurrir con el Ascenso, el mandatario de Lanús sostuvo: “La Primera D va a jugar, no se que pasará con la B y la C”.

Firme: no se juega

Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, se mantuvo firme e insistió en que, hasta que no se salde “el total de la deuda con los jugadores”, el fútbol no se reanudará. El Turco señaló que no recibió “ninguna propuesta económica”, a pesar de que el Gobierno y los dirigentes manifestaron que sí. Duro contra el Ministerio de Trabajo, Marchi exclamó que, por la manera en la que los “apretó”, dicha cartera “es una dependencia de la AFA” .

.Sin juveniles

La actitud de Marchi motivó una reunión de dirigentes de los clubes en la AFA, en la que se iba a resolver si, ante el sostenimiento del paro, se podía jugar con juveniles, ya que el artículo 205 no tendría efecto. Sin embargo, no prosperó la determinación.

En definitiva, fue un día movido tanto para dirigentes como para jugadores. Desde la mañana, en el Ministerio de Trabajo de calle Callao, fueron sucediéndose las llegadas de Marchi, dirigentes de clubes y Javier Medín, vicepresidente de la Comisión Normalizadora; recién a las 13 arribó Armando Pérez. La reunión por la Conciliación Obligatoria se prolongó durante nueve horas.

La intención de jugar con juveniles radicaba en que, por reglamento, AFA establece que un partido oficial debe ser disputado por al menos ocho jugadores profesionales (que tengan contrato). Esta medida fue desestimada al cierre de esta edición, cuando todos los dirigentes coincidieron en que lo mejor era pasar todo para la semana que viene.